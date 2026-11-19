パーソル総合研究所は11月12日、同社のリスキリング支援サービス「Reskilling Camp」がAICX協会の公認研修パートナーに認定されたと発表した。同協会の「AICX認定｜AIエージェント・ストラテジスト資格」に対応した5つの研修を同日から提供し、資格取得に向けた知識の習得から自社業務へのAIの実装までを支援する。

研修の概要

同社が2026年7月に公表した「AI環境における人材とマネジメントに関する定量調査」(全国の正規雇用者3300人が対象)によると、生成AIの業務利用率は54.3%に達する一方、タスク単位の効率化が組織全体の成果につながっていない実態が明らかになった。

こうした中、AICX協会では、AIエージェントの導入戦略や業務設計を担う人材を認定する「AIエージェント・ストラテジスト」の資格認定を行っている。パーソル総合研究所では、資格取得に向けた学習に加え、得た知識をもとにAI活用を企画し、自社業務で実践する機会が重要だとしている。

今回提供する研修は、知識習得・実践・実装支援の3段階で構成し、企業の取り組み状況に応じて選択できる。なお、AXはAI Transformation(AIを前提とした業務・組織変革)の略。研修のラインナップは以下のとおり。

Lv1 資格対策オンライン講座 :解説動画や公式テキスト、確認問題、ケース問題、模擬試験を通じて資格の知識を学ぶ(1か月・オンデマンド)。

:解説動画や公式テキスト、確認問題、ケース問題、模擬試験を通じて資格の知識を学ぶ(1か月・オンデマンド)。 Lv2 解説＋ケース対策 公開講座 :ライブ講義で知識の要点を整理し、独自のケース演習でケース問題の解き方を身につける(3時間×2回＋1か月・ライブ)。

:ライブ講義で知識の要点を整理し、独自のケース演習でケース問題の解き方を身につける(3時間×2回＋1か月・ライブ)。 Lv3 基礎知識習得&企画実践ワークショップ :公式テキストに沿った講義で基礎知識を学び、自身の業務を題材に、AIを組み込んだ業務の設計から試作・評価、提案資料の作成までを「5Dモデル」に沿って進める(2時間×4回・ライブ)。

:公式テキストに沿った講義で基礎知識を学び、自身の業務を題材に、AIを組み込んだ業務の設計から試作・評価、提案資料の作成までを「5Dモデル」に沿って進める(2時間×4回・ライブ)。 Lv4-A AX変革チャレンジ 3か月版 :テーマ別のハンズオンとチームコーチングを通じて、自社業務での企画・試作・検証を行い、導入効果の見込みを確認する(3か月)。

:テーマ別のハンズオンとチームコーチングを通じて、自社業務での企画・試作・検証を行い、導入効果の見込みを確認する(3か月)。 Lv4-B AX変革チャレンジ 6か月版 :Lv4-Aの内容に加え、社内での上申・承認、承認後の実行推進や効果測定までを支援する(6か月)。

「5Dモデル」とは

5Dモデルは、AICX協会が資格の公式テキストで示すAIエージェント導入の進め方。Discovery(発見・選定)、Definition(定義・構造化)、Design(設計)、Development & PoC(開発・検証)、Deployment & Scale(展開・定着)の5つのステップからなる。

研修と学習プラットフォームは、AIの実務に携わる専門家が設計・開発した。独自の試験対策機能や学習状況の可視化に加え、「AIパフォーマンス診断」「AX推進力診断」などを提供し、個人や組織の現状把握から人材育成、実践後の変化の確認までを支援する。

また、受講者の業務や企画を理解するコーチ、技術テーマの専門家、研修全体を見る講師が役割を分担し、社内承認から現場での実装までを支える。なお、試験対策問題はReskilling Campが独自に作成したもので、AICX協会の公式試験問題とは異なる。資格認定はAICX協会が行う。

パーソル総合研究所は今後、職種や課題に応じた研修プログラムを順次拡充する予定だ。