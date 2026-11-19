Skillnoteは11月19日、「タレントパレット」を提供するプラスアルファ・コンサルティングと、製造業の技術者の育成・配置に向けた協業を開始したと発表した。

両社は「Skillnote」が管理する現場のスキルデータと、「タレントパレット」が扱う人材情報を組み合わせる。技術者のスキルや経験を全社横断で可視化し、戦略的な人材配置計画の構築を支援する考えだ。

Skillnoteでは、誰がどの工程や設備に関する技術をどの水準で持つのかを、現場による評価・承認を経て記録する。一方、タレントパレットでは、従業員の経歴や評価、異動希望などの人材情報を管理する。

両サービスが扱う情報を組み合わせることで、事業計画に必要な技術者の充足状況や不足しているスキルを把握できるようにする。技術者ごとの育成計画や人材配置、技術・技能の伝承にも活用するという。

現場のスキル情報と人事データをつなぐ

協業の背景には、製造業における技術者不足とスキル情報の分散がある。

Skillnoteによると、製造業では工程や設備に関する技術・技能の情報が現場単位で管理され、人事部門が持つ人材情報とは別々に整備されてきた。このため、現場で蓄積された技術・技能を、組織横断の育成や配置、キャリア開発に十分活用できていないことが課題だとしている。

同社がリリースで示した経済産業省の「2040年の就業構造推計（改訂版）」では、国内投資の拡大などを前提としたケースで、2040年に設計・開発などを担う専門的・技術的職業従事者が約181万人不足すると推計している。

また、「2026年版ものづくり白書」では、製造業の人材育成に関する課題として「育成しても辞めてしまう」と回答した割合が54.4%に上るという。

共同提案に加え、システム連携を目指す

具体的な協業では、まず製造業向けの共同提案を進める。全社視点での人事戦略と、製造現場でのスキルマネジメントを組み合わせたソリューションを提案する体制を構築する。

システム面では、Skillnoteで更新されるスキルデータと、タレントパレットが持つ人事評価、エンゲージメント、異動シミュレーションなどの情報を組み合わせるデータ基盤と運用フローの構築を進める。両社は今後、両システムのシームレスな連携の実現を目指すとしている。