日立製作所の米国子会社でグローバルデジタルサービスを手掛けるHitachi Digitalは11月18日（米国東海岸時間）、「HARC Compose」をローンチすると発表した。複数のAIエージェントを企業固有のコンテキストやガードレールの下で連携・制御するためのテクノロジーとサービスを統合したものだ。

HARC Composeでは、AIを活用したシステムの開発、実装、運用、継続的な改善を、1つのクローズドループとして連携させる。企画から本番運用まで企業の方針や目的を反映させる一方、重要な意思決定には専門家が関与できる仕組みを設ける。

Hitachi DigitalのFDE（Forward Deployed Engineer）は、HARC Composeを使ってAIネイティブアプリケーションを構築。稼働後もAIエージェントのパフォーマンスを継続的に維持・改善するという。

企業の知識やポリシーをAIエージェントの判断に反映

HARC Composeの中核機能の1つが「CAKE（Context-Aware Knowledge Engine）」だ。企業の方針や目的、ドメイン知識、システム、ポリシー、リスク、セキュリティ、過去の意思決定、本番運用の履歴などを関連付ける。これらをAIエージェントが利用するコンテキストとして提供する仕組みだ。

CAKEは、AIエージェントが動作する前に情報の不足や矛盾を検出する。これにより、不確かな推測や未解決の本番環境の問題を前提として処理が進むことを防ぐとしている。

「Orchestration Engine」は、開発、実装、運用の各工程で稼働する複数のAIエージェントとAIツールを1つのシステムとして連携・制御する。マルチベンダー環境にも対応する。既存のコーディングツールやAIハーネスなどを置き換えることなく利用できるという。

FMEAで変更時のリスクを事前に分析

システム変更に伴うリスク管理には「Failure-conscious Engineering」を採用する。FMEA（Failure Mode and Effects Analysis、故障モード・影響解析）によって想定される障害を事前に特定し、リリース前に必要なテストを検討。特定したリスクは、テストや統制、リカバリー戦略へ反映する。

AIエージェントが本来の目的から逸脱する「エージェントドリフト」などへの対応機能も設ける。人間による関与については、「Guided Work」と「Autonomous Work」の2種類を用意する。

Guided Workでは、エージェントが行動する前にエンジニアが判断内容を確認する。Autonomous Workでは、事前に設定した範囲内でエージェントが自律的に処理し、エンジニアがその動作を監視する。

本番環境でビジネス成果を検証

HARC Composeは、Hitachi DigitalのFDE Teamが使用する「OFE（Outcome-Forward Engineering）」と呼ぶ方法論に基づく。OFEでは、要件定義から開発、実装、運用までを連続したプロセスとして扱う。システムのリリースではなく、本番環境で意図したビジネス成果が得られた段階をデリバリーの完了と位置付ける。

OFEは「Fidelity」「Throughput」「Trust」の3原則を掲げる。Fidelityでは作業前に目的や制約、障害リスク、ガードレールを明確にする。Throughputではコーディングエージェントを利用して、目的を実運用可能な変更に落とし込む。Trustでは、本番環境で意図した成果が得られ、その効果が継続しているかを検証する。

HARC Composeは、日立が展開するAI関連ソリューション群「HMAX by Hitachi」を強化する位置付けとなる。「HMAX Data Fabric」「HMAX AI Operations」「HMAX Cyber」などと連携し、企業データを利用したAIエージェントの開発から運用までを支援する。

Hitachi DigitalのFDEによるHARC Composeを利用した支援は、すでに金融、ヘルスケア、テクノロジー業界の顧客向けに始まっている。今後は、Hitachi Digitalのエコシステム・アライアンスの拡大などに合わせ、機能を順次拡充する予定だ。