LiMiNALコンサルティングは11月19日、「人材データダッシュボード」の本格提供を開始したと発表した。複数の事業や部門を持つ企業の事業部門と人事部門を対象とする。

同サービスは、事業計画の実現に必要な人数や役割、スキル、経験と、現在の人材状況を整理して可視化するツールである。感覚的に捉えられがちな人材不足を数値で示し、どのようなスキルや経験を持った人材が何人足りないのかについて、事業部門と人事が認識をそろえられるようにする。

そのうえで、採用による人材確保だけでなく、社内異動や育成によるスキル習得などの選択肢を比較。事業の状況に応じた人材配置の判断を支援するという。

事業部門と人事の「人が足りない」のずれを可視化

LiMiNALコンサルティングはサービス開発の背景として、事業部門と人事の間で人材不足に対する認識が食い違うケースを挙げている。

例えば、同じ営業職でも、新規顧客の開拓と既存顧客との関係強化では必要とされる経験やスキルが異なる。こうした要件が明確に共有されなければ、人事が依頼された人数を補充しても、事業部門では必要な役割を担う人材が不足した状態が残る可能性があるのだ。

人材データダッシュボードでは、ダミーデータや企業が保有するデータを使ってダッシュボードを試作する。利用場面や議論の内容に応じて表示する数値や項目を変更できるよう設計。活用の定着後は、企業自身が継続して運用できる体制への移行を支援する。

厚生労働省の「労働経済動向調査」によれば、2026年8月1日時点で正社員等が不足していると回答した事業所の割合は、調査産業計で50%だったという。同社はこうした人材確保が難しい状況では、人数だけでなく事業目標に必要な役割を考慮した配置が必要だとしている。

会議などの定性情報を人材配置に生かす実証実験も

LiMiNALコンサルティングは今後、会議の発言など業務で生まれる定性情報を、人材配置に活用する実証実験も実施する計画だ。

実証実験では、社員の特性や職種・等級だけでは表しにくいスキルをデータ化できるかを検証。さらに、そのデータを使い、組織風土や事業フェーズとの相性を踏まえた配置転換やプロジェクトリーダーへの登用を判断できるかを確かめるという。