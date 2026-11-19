ユーザーローカルは11月19日、総合デジタルマーケティングツール「User Insight」の新機能として「AI改善エージェント」の提供を開始した。PVや訪問数などのアクセスデータをAIが分析し、Webサイトの課題と具体的な改善施策を提示する機能である。

同機能では、対象期間を指定すると、PVや訪問数、直帰率、流入経路の推移などをAIが自動で集計・分析。ChatGPTなどの生成AIを経由したアクセス動向も分析対象となる。結果はサイト全体の状況や課題をまとめたサマリーとして提示される。特定ページのURLを指定し、そのページに絞って課題を抽出することも可能だ。

改善施策を優先順位付きで提示

特徴はアクセスデータを分析するだけでなく、具体的な改善施策までAIが提示する点にある。

蓄積したアクセスデータを基に、「ページ上部の導線見直し」や「検索結果に応じたタイトル修正」などの施策をリストアップ。施策には優先順位を付け、具体的な修正ポイントも提示する。

これまでアクセス解析の数値を確認した後には、担当者自身が課題を特定し、改善施策に落とし込む必要があった。ユーザーローカルによると、サイト運営者からは、アクセス解析の数値から課題を判断することが難しいことや、日常業務の中で分析に時間を割けないといった相談が寄せられていたという。こうした分析から施策検討までの負担軽減を目的に、AI改善エージェントを開発したとしている。

チャットからアクセスデータを集計

AIに対して、チャット形式でアクセスデータについて質問する機能も搭載する。

例えば「PVが多いページを順に教えて」「今週の主要なコンバージョンを集計して」「広告のパフォーマンスを分析して」と入力すると、AIが必要なデータを集計して回答する。分析画面から必要なデータを担当者自身が探すのではなく、自然言語でデータを呼び出せる仕組みだ。

User Insightは、アクセス解析やヒートマップ分析、ポップアップバナー配信、コンテンツ作成などの機能を備えたデジタルマーケティングツールである。ChatGPTなどの生成AIにおける引用状況を確認するLLMOにも対応しており、国内1000社以上が利用しているという。