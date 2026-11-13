Mac miniは仕事で使える？ 買ったはいいけど活用できず。数カ月放置したシステム開発会社がバイブコーディング環境を構築するまで。LandBridgeのMac導入事例①

埼玉県越谷市のシステム開発会社LandBridgeの代表取締役・三森一輝氏は、2026年2月に東京・銀座のApple StoreでMac miniを5台購入した。目指したのは、AIが別のAIに指示を出し、人が操作していない間も開発を進める環境。しかし、当初は思うようにいかなかった。期待した仕組みは動かず、5台のMac miniは2〜3カ月ほど使われないままになっていたという。そこから試行錯誤を経て、購入から約9カ月が経過した現在は5台すべてを活用し、開発だけでなく社内業務の自動化にも取り組んでいる。三森氏は、Mac miniをどのように実用化したのか。 本連載では全3回にわたり、LandBridgeのAI活用の実態を紹介する。第1回の今回は、5台のMac mini導入から運用体制確立までの道のりだ。

ベトナムへの開発委託から、Claude Codeによる自社開発へ

LandBridgeは2022年設立のシステム開発会社だ。企業の業務管理システムからECサイト、大学向けのVRシステムまで幅広く手がける。三森氏は埼玉県警察で約7年半働いた後、企業エンジニアを経て起業。創業後は、日本側で顧客の要望をまとめ、ベトナムのチームがプログラムを書くオフショア開発を主力としていた。

社内の開発体制を見直す転機となったのは、AIを使ってプログラミングを進める「Claude Code」の登場だった。

「それまでベトナムのメンバーにお願いしていたコーディングを、自分たちでもできるんじゃないかと思ったんです」

まず試したのは自社サイトのリニューアルだった。エンジニア経験のない元警察官の社員にClaude Codeを使って制作を任せたところ、あっさりとサイトが完成した。つづいて、自社で運営するAI関連メディア「AI駆動研究所」のサイトや、自社サービス「Loopin」もAIを活用して開発。こうした実績を顧客への営業にも活かしていった。既存のオフショア開発は今も続けているものの、新規案件ではAIによる開発が主体となっていったという。

こうしてAIにコードを書かせられるようになると、次の関心は「人がパソコンの前にいない時間にも開発を進められないか」という点に移った。それまで三森氏や社員が使用していたMacBookでは、ディスプレイを閉じると実行中の処理が止まってしまう。何とか動作をさせ続けられないかと何度も試したが、思うようにはいかなかった。

AI同士の連携に失敗、Mac mini5台が放置状態に

そんな矢先に登場したのが、AIエージェント「OpenClaw」だった。OpenClawは、チャットからAIに指示を出し、パソコン上のファイル操作やプログラムの実行などを任せられるオープンソースのソフトウェアだ。これなら、人が目標を伝えれば、指示役のAIが開発役のAIに指示を出し続ける仕組みを作れるのではないか。常時稼働させられるMac miniがあれば、夜間も開発を進められるかもしれない。そう考えて、M4チップ、メモリ16GB、ストレージ256GBのMac miniを5台まとめて買いに走った。

Mac miniを選定した理由は、LandBridge社内のパソコンはMacで統一されており、使い慣れた環境で操作できることだったという。Mac miniなら、MacBookのように持ち歩いたりディスプレイを閉じたりする必要がなく、据え置いたまま運用できる。

だが、OpenClawを使った最初の挑戦は失敗に終わった。結局、AIを動かすには人がその都度指示する必要があり、「AIが次の指示を出し続ける」仕組みは実現できなかったのだ。

「自分が毎回命令するなら、それまでClaude Codeを使っていたのと変わりません。指示役のAIが開発役のAIを動かし続けられたらと思ったんですが、指示役も止まるし、開発役も止まってしまったのです。そんなに甘くありませんでした」

外部のAIサービスに頼らず、手元の機器でAIモデルを動かす「ローカルAI」も試したという。1台のMac miniではメモリが足りなくても、5台を連携させれば、より大きなモデルを動かせるのではないかと考えたのだ。しかし、macOS自体もメモリを消費するため、Mac miniのメモリをフルに活かせるわけではない。試行錯誤したものの、狙いどおりには動かなかった。

いずれも思うような成果が出ず、三森氏はいったん試みを中断した。

「Mac miniは5台ともしばらく放置していました。何のために買ったんだろうと思いましたね」

再始動のきっかけは、スマホからの遠隔操作

Mac miniを再び動かしたきっかけは、移動中もスマートフォンからClaude Codeに指示を出したいと考えたことだった。三森氏はAIを使った開発に熱中しており、旅行先の空港でも、処理を止めないようMacBookを開いたままにしていた。

「移動時間にもシステムを作りたかったのです。ただ、MacBookをずっと開いたまま持ち運ぶのはさすがに大変でした。そこで、常時稼働させたMac miniにスマホから指示できればいいのではと考えたわけです」

加えて、社内のエンジニアが使っていたMacBookは性能に余裕がなく、開発作業を別のマシンで進めたいという事情もあった。そこで、使われずにいたMac miniを遠隔操作し、開発用のマシンとして活用することにした。

導入したのは、離れた端末同士をネットワークでつなぐ「Tailscale」だ。これを使ってMacBookとMac miniを接続し、SSHという仕組みでMac mini上のClaude Codeを操作できる環境を構築。さらに、途中で接続が切れてもMac mini側の作業を継続できるように、ソフトウェア「tmux」を組み合わせた。

これによって、エンジニアは普段使うMacBookから指示を出し、実際の開発処理をMac mini側で進められるようになった。さらに、三森氏が望んでいたスマートフォンからの操作も実現した。もちろん、MacBookを開かずにすべての仕事が完結するわけではない。それでも、AIへの指示や作業の継続のためだけにMacBookを開き続ける必要はなくなっただけで大きな前進だ。

当初目指した、AIが別のAIに指示を出し続ける仕組みではないが、人が指示を出す端末と、AIが開発作業を進めるMac miniを分けることで、5台を実用的な開発環境として活用できるようになった。

オフィスで稼働している5台のMac mini。

5台を使い分け、社内業務の自動化を推進

現在、5台のMac miniのうち、2台はエンジニア2人がそれぞれ開発用に使っている。残る3台を使うのは三森氏だ。MacBookから指示を出し、Mac miniの1台をハブとして、コーディング役のほかの2台に作業を回す構成を取っている。

開発環境が整ったあとは、社内業務の自動化にも応用している。たとえば、会議の文字起こしをAIが読み取って要約し、該当する案件のフォルダに保存する仕組みを構築。社員が議事録を整理したり、転記したりする手間を減らしている。

一方、購入時のスペックについては改善したい点もあるという。

「メモリとストレージは、もう少し容量の大きい構成を選んでおけばよかったと思います。それ以外は不満はありません」

今後は、社内に蓄積した情報を外部のAIサービスに送り続けることへの懸念から、AIモデルを社内で動かす「ローカルAI」に改めて取り組みたいという。そのために、大容量メモリを搭載したMac Studioの導入も決めた。

次回は、会議の記録を案件情報に反映する仕組みの詳細や、広告運用、動画の編集・配信など、Mac miniとAIが担う業務を具体的に紹介しよう。