パナソニック コネクトは11月13日、Panther Lakeを採用した10.1型の堅牢タブレットPC「TOUGHBOOK FZ-G3」（以下、FZ-G3）を発表した。2027年1月から順次発売する。標準／軽量／ワイヤレスWAN（LTE）／ワイヤレスWAN（5G＆LTE）の4モデルを用意し、価格はオープン。

TOUGHBOOK FZ-G3（写真は海外版）。Core Ultraシリーズ3の搭載によりCopilot+ PCにも準拠する

Panther Lake採用、標準バッテリーでは従来比13時間増

FZ-G3は前モデル「FZ-G2」の堅牢性や拡張性を引き継ぎながら、筐体内部の構造を刷新したタブレットPC。開発コード名「Panther Lake」として知られるIntel Core Ultraシリーズ3（Core Ultra 5 335）をCPUに採用し、Copilot+ PCにも準拠。現場でのデータ解析をはじめとするAI活用を想定する。

本体は背面構造を見直し、従来LCD裏に前面カバー・背面カバーが重なっていたところ、新モデルでは背面カバーのみとしたことで、バッテリー搭載エリアを拡大した。筐体強度についてはシミュレーション技術を活用し、必要な部分を補強している。

加えて、TOUGHBOOK（タフブック）として初めてパウチセルを導入。従来はセル同士の間などに空間が生じやすい円筒形セルだったが、レッツノートでも導入したパウチセルへ変更したことで、バッテリーの内部スペースを効率的に活用でき、バッテリーの軽量化も果たした。

これら施策により、前モデルのFZ-G2の標準バッテリーは容量50Wh、動画再生時の駆動時間が約9時間だったところ、FZ-G3では標準バッテリーの容量を70Whに増やしつつバッテリーを薄型化し、動画再生時で約22時間の駆動を可能にした。オプションの大容量バッテリーも、FZ-G2の68Whから99Whへと拡大し、動画再生時の駆動時間は約12時間から約31時間に延びている。

FZ-G3では、携帯性を重視する用途に向け、35Whで約11時間駆動する軽量バッテリーを新たに追加した（駆動時間はいずれもJEITA 3.0に基づく目安。）。ユーザーは軽量、標準、大容量の3種類から、重量と稼働時間のバランスに応じて選択できる。

長時間駆動を実現した要因は、バッテリー容量の増加に加え、前モデル搭載プロセッサ（Meteor Lake）に比べ電力効率が向上したPanther Lake世代のCore Ultraシリーズ3の採用が大きいという。

堅牢性はIP66、180cm落下試験を実施

堅牢性も前モデルから強化した。防塵・防滴性能はFZ-G2のIP65からIP66へ向上。MIL-STD-810Hに基づき、タブレット単体を合板へ180cm、鉄板へ120cmの高さから26方向で落下させる試験を実施。独自試験では、キーボードベース装着時を含め、90cmのコンクリート落下を想定する。動作温度はマイナス10℃から50℃。

接続部では、落下や振動でFPCケーブルが抜けにくいバックフリップ式コネクターを採用。バッテリーやSSD、拡張モジュールの接続部には、コネクタを固定しすぎず衝撃を逃がすフローティング構造を取り入れた。

約70g軽量化、操作性やインターフェースも改善

標準バッテリーを搭載したFZ-G3の重量は約1.20kg。FZ-G2の大容量バッテリー搭載時の約1.27kgに対し、同等以上のバッテリー容量を確保しながら約70g軽量化した。新設した35Whの軽量バッテリーを装着するモデルは約1.07kgとなる。

操作面では、物理ボタンをFZ-G2の3個から5個へ増加。短押しと長押しを使い分けることで、最大10種類の機能を割り当てられる。

カメラシャッターは上下方向から左右方向のスライド式に変更し、振動や衝撃による意図しない開閉を防ぐ。SIMカードスロットは、バッテリーを外さず、カバーを開くだけでアクセスできるようにした。

画面下部および右側にある物理ボタンは5個へ増加

インターフェースはUSB Type-Cを従来の1基から2基へ増設。Type-Cポートのカバーをほかの端子から独立させ、充電時に不要なポートを露出させずに済むようにした。拡張エリアには、バーコードリーダー、シリアルコネクター、LAN、microSDカードスロット、スマートカードリーダー、非接触ICカードリーダーなどを装着できる。

USB Type-Cコネクタは2基へ増えた。最左のType-Cポートが独立したカバーを備えている

ディスプレイは10.1型WUXGA（1,920×1,200ドット）で、最大輝度は約1,000cd/平方メートル。手袋装着時や画面が水にぬれた状態を想定したタッチモードを備え、電磁誘導式のデジタイザーペンも付属する。

リアカメラは約1,260万画素でLEDフラッシュを搭載。フロントカメラはFZ-G2の約200万画素から、顔認証対応の約500万画素IRカメラへ強化した。

FZ-G3は、消防・救急・警察などの公共分野、インフラ、エネルギー、建設・土木、製造、自動車整備といった端末を長時間持ち出して使うような用途を想定している。