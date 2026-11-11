Googleは11月10日（米国時間）、Google Workspace Updatesにおいて、Gmailに搭載する生成AI「Gemini」の一部機能について、Google Workspaceの全ユーザーに提供対象を拡大すると発表した。

提供対象が拡大されるのは、メールのやり取りを要約する「AI Overview」と、AIによる文章作成を支援する「Help me write」の2機能。

これまで個人向けGoogleアカウントや一部のWorkspaceエディションで利用できた機能を、企業や教育機関のアカウントにも広げる。

長いメールのやり取りをAIが要約

「AI Overview」は、複数のメールが続く長いスレッドの内容をAIが要約する機能。メールのやり取りの冒頭に要約を表示し、会話の重要なポイントや返信内容をまとめて確認できる。

例えば、複数の関係者が参加するプロジェクトのメールや、長期間にわたって続く業務上のやり取りなどで、過去のメールを一通ずつ読み返さなくても、議論の概要を把握しやすくなる。

一方、「Help me write」は、ユーザーが入力した指示に基づき、メールの下書きを生成したり、既存の文章を修正したりする機能。

例えば、面接後のお礼やフォローアップのメールを作成するよう指示すると、AIがメールの文章を生成する。すでに作成した文章を推敲する用途にも利用できる。

今回対象となるのは、ユーザー個人の情報に基づくパーソナライズを伴わない文章作成機能となる。

11月10日から段階的に提供、管理者による無効化も可能

対象となるのは、18歳以上のGoogle Workspaceユーザー、Workspace Individualの契約者、個人向けGoogleアカウントのユーザー。利用にはGmailのスマート機能が有効になっている必要がある。

提供は11月10日から開始し、即時リリース（Rapid Release）と計画的リリース（Scheduled Release）の両方で、最大15日間かけて段階的に展開する。

対象のAI機能はデフォルトで有効になるが、ユーザー自身で無効化できる。また、Google Workspaceの管理者は、組織内のユーザーによるGmailのGemini機能へのアクセスを制限できる。