「Macは管理しにくい？」「Windowsと共存できる？」──企業のMac導入の疑問に、導入企業と“Mac Admin”が答える「Enterprise Mac Forum 2026」

社員にMacを使わせたいという声や、端末を選べる制度の検討。Macを業務端末に加えようとすると、情報システム部門には確かめたいことが次々に出てきます。

11月26日（木）に開催する無料のオンラインイベント「Enterprise Mac Forum 2026」では、こうした疑問に、実際にMacを導入・運用している企業と、日本のAppleデバイス管理者コミュニティのメンバーが答えます。ここでは、よく聞かれる5つの疑問と、それに答えるセッションを紹介します。

疑問1：Macは本当に管理しにくいのか

「Macは管理しにくい」という声の多くは、漠然とした不安から生まれています。基調パネルディスカッション「Macは本当に管理しにくい？──3人の“Mac Admin”が語る、導入・管理・運用のリアル」では、日本のAppleデバイス管理者コミュニティ「Mac Admins Japan」のメンバー3人が、その不安を端末展開、ID・アカウント管理、セキュリティ、OS更新、アプリ配布といったテーマに分けて掘り下げます。

一社の正解を示すのではなく、企業の規模や業界、体制によって何が共通し、何が変わるのかを整理するセッションです。自社の管理・運用を点検するためのチェックポイントを持ち帰れます。

【登壇者】

Mac Admins Japan

中西 匠 氏

渡辺 淳 氏

高野 梨紗 氏

疑問2：統制が厳しい業界でも、Macを選択肢に加えられるのか

導入企業セッション「金融DXの現場で、なぜMacを選んだのか──人財採用・生産性・TCOから考える端末戦略」では、ふくおかフィナンシャルグループの根上 竜也 氏が登壇します。

金融機関として求められる統制と、Windows中心の既存環境との使い分けをどう考えたのか。エンジニアが力を発揮できる環境づくりの一環として、Macを業務端末の選択肢に加えた背景を、経営とDXの視点から語ります。

疑問3：Macの導入コストは、購入価格だけで判断してよいのか

同じセッションでは、購入価格だけでないTCOの評価や、人財の採用と定着、開発の生産性も取り上げます。端末の費用を社内でどう説明するかを考えるうえで、判断材料になる内容です。

【登壇者】

根上 竜也 氏（株式会社ふくおかフィナンシャルグループ DX推進本部 副本部長）

疑問4：Mac・Windowsが混在すると、管理が回らなくなるのではないか

導入企業セッション「3500台をあえて統一しない──Mac・Windows混在環境と端末選択制の設計」では、freeeの常峰 和生 氏が登壇します。

freeeは、Mac、Windows PC、Chromebookが混在する環境で、従業員が端末を選べる仕組みを運用しています。管理効率だけでなく、従業員が早くパフォーマンスを発揮できる環境を重視して、端末を統一しない判断に至りました。守るべき部分と柔軟にできる部分の線引き、職種や用途に応じた端末の切り分けを、実際の運用から見えた成果と課題とあわせて語ります。

疑問5：端末を社員に選ばせる制度は、どう設計すればよいのか

同じセッションでは、機種・スペックの考え方や、端末選択制を定着させるための社内調整も紹介します。「誰が、何を、どこまで選べるか」を自社で決めるときの参考になります。

【登壇者】

常峰 和生 氏（freee株式会社 Culture & IT Produce統括本部 IT Produce本部 本部長）

このイベントで持ち帰れること

・Macを企業端末の選択肢に加えるかを判断するための軸と、評価すべき項目

・Windows中心の環境とMacを共存させるために、共通化する部分とOSごとに分ける部分

・Employee Choiceを制度として成り立たせるための設計

・端末展開、ID管理、セキュリティ、OS更新など、導入後の管理・運用で直面しやすい課題と対処の考え方

・経営、DX、人財、生産性、TCOの観点から、端末戦略をどう説明するか

お申し込みの手順

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お申し込みいただいた方には、開催前日までに視聴用URLをメールでお送りします。イベント参加後のアンケートにご回答いただいた方には、ホワイトペーパー「はじめてのMac法人導入ガイド」を進呈します。

開催概要

イベント名 Enterprise Mac Forum 2026 開催日時 2026年11月26日（木）13:30～16:30 申込締切 2026年11月26日（木）16:15 開催形式 オンライン 参加費用 無料 参加方法 お申し込みには「DouBt」スタンダード会員（無料）への登録が必要です。お申し込み後、開催前日までに視聴用URLをメールでお送りします。 主催 Appleビジネス情報メディア「DouBt」編集部 特典 イベント参加後のアンケートにご回答いただいた方に、ホワイトペーパー「はじめてのMac法人導入ガイド」を進呈します。 お問い合わせ先 Enterprise Mac Forum 2026運営事務局：mnp-mfevent@mynavi.jp