ゾーホージャパンは11月5日、統合エンドポイント管理ツール「ManageEngine Endpoint Central Cloud」向けの新たな有償オプション「DEX（デジタル従業員エクスペリエンス）」と「EDR（エンドポイントでの検知と対応）」を、10月29日に国内でリリースしたと発表した。DEXは端末の性能や安定性を監視し、不具合の原因分析から自動修復までを支援する機能で、WindowsとMacに対応する。EDRは侵入後の脅威の検知や対応を担う機能で、Windowsを対象とする。企業のIT部門が担う端末管理やセキュリティ対策、従業員の利用環境改善を1つの基盤で扱えるようにする。

Macにも対応するDEX、端末の不調を検知して自動修復

ハイブリッドワークが定着するなか、企業のIT部門には端末の稼働状況を把握するだけでなく、従業員が快適に業務を行える環境を維持することも求められている。ゾーホージャパンは、端末の動作遅延やアプリケーションの不具合を、従業員から問い合わせが寄せられる前に検知し、対処することを目指している。

DEXオプションは、CPU、メモリ、GPU、ディスク、バッテリーの状態に加え、起動時間やログオン時間、アプリケーションのクラッシュなどの動作情報を継続的に収集・分析する。端末の状態をリアルタイムで把握し、性能低下や不具合の兆候を早期に発見できるという。

収集した情報は、デバイスや機種、アプリケーションをまたいで関連付けられ、問題の根本原因の特定や対処の優先順位付けに活用される。修復スクリプトの配布や、ノーコードで作成したワークフローによって、数千台規模の端末に対して検知から修復までを自動化できるとしている。

また、組織全体の基準値と各端末の状態を比較する「エクスペリエンススコア」とベンチマーク機能を備える。性能が不足している端末を特定し、更新やリプレースの時期をデータに基づいて判断できる。あらかじめ用意された修復スクリプトやワークフロー、ダッシュボードなどを活用できるほか、独自のアクションを追加して自社の環境に合わせた運用も可能だ。

同社は、こうした予防的な対応によって、ヘルプデスクへの問い合わせ件数を削減し、従業員の生産性向上とIT部門の負担軽減につなげるとしている。

EDRはAIを活用し、脅威の検知から復旧まで支援

一方、EDRオプションは、従来のアンチウイルスなどをすり抜けた脅威への対応を目的とする。「侵害されることを前提に備える（Assume Breach）」という考え方に基づき、脅威の検知、調査、対応を一貫して支援する。

脅威の検知には振る舞い分析やIoA（攻撃の兆候）、IoC（侵害の痕跡）、MITRE ATT&CKフレームワーク、標準搭載の脅威インテリジェンスデータベースなどを活用する。アクティビティデータを30日間保持し、不審な挙動の発生時期や侵入経路を追跡できるという。

調査では、AIアシスタント「Zia」がアラートを重大度やリスク、緊急性に応じて自動的に優先順位付けする。侵入経路から影響範囲まで攻撃のタイムラインを再構築し、根本原因や推奨される修復方法を提示するほか、自然言語による脅威ハンティングにも対応する。

脅威が確認された場合には、侵害された端末をネットワークから自動隔離し、ほかの端末への横展開を遮断する。悪意のあるファイルの削除や、ランサムウェアなどによって暗号化・改ざんされたファイルのワンクリック復旧にも対応する。同社によると、エージェントによるシステムリソースの消費は1%未満に抑えられているという。

さらに、Endpoint Central Cloudが備えるパッチ管理やUSBデバイス制御と組み合わせることで、未適用の脆弱性や不正なUSBデバイスといった侵入の原因への対策から、侵入後の脅威検知・対応までを一元化できる。脅威の検知・対応に特化した単体のEDR製品とは異なり、エンドポイント管理まで含めたセキュリティ対策を実現するとしている。

既存の3エディションに追加可能、Mac対応はDEXのみ

DEXとEDRはいずれもEndpoint Central Cloud向けの有償オプションで、Enterprise Edition、UEM Edition、Security Editionのすべてに追加できる。

ただし、対応OSには違いがある。DEXはWindows（Windows Serverを含む）とMacに対応する一方、EDRはWindows（Windows Serverを含む）のみを対象としている。

WindowsとMacを併用する企業では、DEXを利用して端末のパフォーマンスや安定性を可視化し、更新時期の判断や不具合対応の自動化に活用できる。一方、今回発表されたEDRの対応OSにMacは含まれていないため、Macの脅威検知・対応については別途対策を検討する必要がある。

Endpoint Centralは、PCやサーバー、モバイルデバイスを対象に、脆弱性対策やリモートコントロール、インベントリ管理などを一元化する統合エンドポイント管理ツールである。今回の2つのオプションはクラウド版で利用でき、価格や利用条件の詳細は製品の価格ページで確認できる。また、Endpoint Centralには30日間の無料試用も用意されている。