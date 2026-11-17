TOUGHBOOK FZ-G3／FZ-34発表会。中央はパナソニック コネクト 執行役員 ヴァイス・プレジデント モバイルソリューションズ事業部 マネージングダイレクターの青木秀介氏

パナソニック コネクトは11月13日、堅牢PC「TOUGHBOOK（タフブック）」の新製品発表会を開催した。

2026年に誕生30周年を迎えたタフブックだが、今回紹介されたのは10.1型タブレットPC「FZ-G3」と、12.4型デタッチャブルPC「FZ-34」の2機種。FZ-G3が11月13日に発表された新製品で、2027年1月から順次発売。FZ-34は9月14日に発表済みで、2026年10月から順次販売を開始している。

発表会では、堅牢性、長時間駆動、軽量化という、一見すると相反する性能を両立させるための技術や設計上の工夫が紹介された。

「守る」と「冷やす」を両立、堅牢PCならではの難題

発表会に登壇したパナソニック コネクト 執行役員 ヴァイス・プレジデント モバイルソリューションズ事業部 マネージングダイレクターの青木秀介氏は、タフブックの使命として「現場を止めない」と強調した。近年は人手不足への対応として現場DXが進む一方、猛暑や豪雨などの異常気象が、屋外で使用するPCやタブレットの安定稼働を脅かしているという。

今回の新製品では、こうした過酷な環境でも使い続けられる堅牢性が追求された。

両機種は、米国のMIL規格（MIL-STD-810H）に基づく高さ180cmから合板への落下試験を実施。防塵・防滴性能はFZ-G3がIP66、FZ-34はタブレット状態でIP66、キーボード装着時にはIP65に対応する。また、マイナス10℃から50℃までの温度環境での使用も想定。

50度超えの環境でも安定して動作する

開発を担当したパナソニック コネクト モバイルソリューションズ事業部 共通技術総括部 プロジェクトマネジメント部 プロジェクトマネージャーの中垣祐一氏は、堅牢性を高めると重さが増え、筐体の密閉性を高めると放熱が難しくなるという“相反する課題”に苦労したという。

これら課題を解決すべく、設計段階から落下時の衝撃をシミュレーションし、弱い部分を重点的に補強することで過剰な重量増加を回避。また、新しいIntel Core Ultraシリーズ3の採用にともないヒートパイプやファンの配置・形状を最適化し、防塵・防滴性能と効率的な放熱の両立を図った。

パナソニック コネクト モバイルソリューションズ事業部 共通技術総括部 プロジェクトマネジメント部 プロジェクトマネージャーの中垣祐一氏

シミュレーション解析で衝撃負荷が大きい場所を集中して改善

最大31時間の駆動を実現した新バッテリー

長時間駆動も大きな進化点だ。FZ-G3は最大約31時間、FZ-34は最大約26時間のバッテリー駆動を実現した。

駆動時間が伸びた主な理由はIntel Core Ultraシリーズ3の採用だというが、鍵の1つがタフブックとして新たに採用したパウチセルバッテリーだ。従来の円筒型セルに比べて形状の自由度が高く、筐体内部の限られたスペースを有効活用できる。これによって、バッテリー容量の拡大と薄型・軽量化を両立した。

FZ-G3では、35Whの軽量タイプ、70Whの標準タイプ、99Whの大容量タイプという3種類のバッテリーを用意。標準タイプで約22時間、大容量タイプで最大約31時間の駆動が可能だ

一方、FZ-34はオプションのセカンドバッテリーを装着することで最大約26時間の駆動を実現。電源を切らずにバッテリーを交換できるホットスワップにも対応している。

バッテリー駆動時間は標準で22時間、大容量バッテリー装着時で約31時間を実現

パウチ型セルでセル内の空間を効率的に利用

軽量／標準／大容量の3種類のバッテリーを用意する。軽量／標準はパッケージ同梱

堅牢性や機能を維持しながら大幅に軽量化

軽量化については、機能を削るのではなく、筐体構造の見直しや部品点数の削減、個々の部品の軽量化を積み重ねたとする。従来の同等モデルと比べてFZ-G3は約10％、FZ-34は約25％の軽量化を実現したという。

FZ-G3の最軽量モデルは約1.07kg。持ち運び時の負担を軽減するため、ハンドストラップやショルダーストラップなどのオプションも用意する。

両機種に搭載したIntel Core Ultra シリーズ3は最大50TOPSと高いNPU性能を持ち、Copilot+ PCに対応。通信環境が限られる現場でも、端末上でAI処理を行う活用方法を想定している。

異常事態が常態化する中、現場を支えるPCの役割とは

発表会の後半には、京都大学防災研究所 気象・流域災害研究部門 災害気候研究分野 准教授の吉田聡氏、公益社団法人ピースボート 災害支援センター 事務局長の上島安裕氏をゲストに迎えたトークセッションが行われた。

都大学防災研究所 気象・流域災害研究部門 災害気候研究分野 准教授の吉田聡氏（右）と、公益社団法人ピースボート 災害支援センター 事務局長の上島安裕氏（左）

異常気象が常態化する中で、災害現場で正確に情報収集し、関係者と共有するにはどうすればいいか。

吉田氏は、地球温暖化に伴って猛暑や豪雨が増加している現状を説明し、AIの活用などにより気象予測の精度が向上する一方、実際の被害状況は現場でなければ把握できないことから、気象情報と現場の情報を組み合わせた判断が重要だと話した。「企業や自治体はこれまでの災害を教訓にして、自分ごととして『災害は常に起こる』と考えていただきたい」（吉田氏）。

また、災害支援に関わる上島氏は、被災地では道路やライフラインの寸断、避難所の状況などにより、情報収集が難しくなることがあると紹介。行政やインフラ事業者などが正確な情報を持ち寄り関係者と共有することで、復旧の優先順位の判断につながるとコメント。活動のなかでレッツノートを使用しているという上島氏は、過酷な環境でも安定して動作するPCの必要性を改めて示した。