ナレッジワークは10月27日、足利銀行が、AIで商談を記録・解析する「ナレッジワークAI商談記録」を導入したと発表した。足利銀行は対面・オンラインでの面談に同製品を活用しており、今後はCRMへの自動入力も検討するという。

面談内容から要約やネクストアクションを自動作成

ナレッジワークAI商談記録は、対面・オンライン・電話での商談を記録し、ナレッジワーク独自の音声解析AIで文字起こしするというもの。商談内容を基に、AIが要約やネクストアクション、フィードバックなどを含む商談レポートを自動作成する。

商談内容をCRMやSFAへ自動入力する機能も備え、議事録の作成や入力に伴う営業担当者の負担を減らすことで、商談への集中を支援するとしている。

足利銀行は中期経営計画で、生成AIを日常業務へ組み込む方針を掲げている。今回の導入はその取り組みの一環で、渉外担当者が顧客との交渉履歴を作成する際に同製品を活用する。

足利銀行は、要約形式を指定できる点や、利用時間ではなくユーザー単位の料金体系である点を踏まえ、同製品を優先的に検討。導入に先立つトライアルでは、交渉履歴作成の効率化に加え、顧客との面談の質の向上にも効果があることを確認したという。大半の利用者から効果を実感する声が寄せられたことから、本導入を決めたとしている。