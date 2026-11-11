弥生は11月11日、会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT（ゼクスト）」が提供する「ZEXT AIエージェント」について、AIエージェントによる業務実行機能を追加したことを発表した。

これにより、従来の情報の読み取りや要約に加え、タスクの振り分け提案や担当者の変更など、日常業務の実行までAIが支援できるようになる。AIへの指示は自然言語による対話形式で行えるため、機能を使いこなすための新たな技術や知識の習得は不要。

実行前には人による承認プロセスを設けており、安全性に配慮しながら会計事務所の業務効率化を支援するという。

AIエージェント機能のベータ版を提供開始する

タスク更新と担当の付け替え

事務所職員が担当するタスクやカレンダーを元に、職員の負荷の偏りなどを可視化する「稼働状況レポート」から、タスクの振り分け提案と具体的な担当者の付け替えまでAIエージェントが実行する。

特定の職員に業務が集中し負荷が掛かっている場合には、AIエージェントに「職員Aに集中したタスクを余裕のある人に振り分けて」と指示することで、ZEXT内でのタスクの振り分け候補をAIが提案する。

これを承認すると担当者が変更され、職員への通知が送信される。ZEXT内に蓄積された情報はそのまま引き継がれるため、業務は止まらない。事務所内の業務負荷の可視化と、担当者の振り分け提案を通じて、生産性向上や職員の負荷軽減に寄与する。

タスクの整理

AIエージェントに「終わっているタスクを完了にして」と依頼するだけで、タスク一覧から完了ステータスと思われるタスクを表示する。これを承認をすることで、進捗の表示が最新のものに更新される。

タスクの追加・削除、期限変更・担当変更、メモの追加などもAIエージェントに話しかけるだけで更新可能だという。

タスク整理だけでなく、その当日や、その週の業務スケジュールもAIエージェントに話しかけるだけで作成できる。自然言語によってタスクや進捗の管理、確認ができるため、より日常業務に近い体験でシステムを利用できるとのことだ。