PKSHA Infinityは11月12日、議事録AI「YOMEL」の導入企業を対象に実施した利用状況調査の結果を発表した。調査期間は2026年9月1日から30日までである。調査対象は、YOMELを1年以上継続利用する環境に所属するユーザー。有効回答数は1,553件だった。このうち、日常的に利用している1,201人の回答を中心に集計した。

議事録の作成時間が平均80.0分から30.1分に短縮

議事録1回当たりの平均作成時間は、YOMELの導入前が80.0分だった。導入後は30.1分となり、約50分短縮した。導入前は、作成に60～119分かかるとの回答が49.6%で最も多かった。120分以上との回答も25.6%あり、両者を合わせると約75%が1時間以上を費やしていた。

導入後は「30分未満」が53.3%で最多となった。「30～59分」は30.7%だった。回答者の84%が1時間未満で作成を終えていた。

同社は、週2回の頻度で議事録AIを使う場合、1週間で約99分を削減できると試算する。1カ月では約7時間に相当するという。

業界別では、導入前の作成時間が最も長かった「機械」が平均105.2分だった。同業界の削減時間も61.0分で最も長かった。

所属部署別の削減時間は「経理・財務・法務」が62.3分で最多だった。「人事・総務」が61.6分で続いた。

AIの要約を3割以下の修正で仕上げる利用者が7割超

AIが生成した要約に対し、2～3割程度を手直しすると回答した人は61.9%だった。手直しをほとんどしない人は9.9%だった。

両者を合わせると、3割以下の手直しで議事録を完成させる利用者は71.8%となる。AIが議事録の大部分を作成し、人が内容や表現を確認して仕上げる使い方が中心となっていることがわかる。

一方、AIが作成した要約を半分以上書き直す人も23.2%いた。AIを導入した場合でも、全ての利用者が少ない手直しで議事録を完成できているわけではないといえる。

手直し量によって作成時間に約4倍の差

議事録の作成時間は、AIが生成した要約をどの程度修正するかによって差が生じた。

要約をほぼそのまま使う人の作成時間は、1回当たり平均11.8分だった。2～3割程度を手直しする人は平均24.8分となった。半分以上を書き直す人は平均46.8分だった。最初から書き直す人は平均90.6分を要した。要約をほぼそのまま使う人と半分以上を書き直す人では、作成時間に約4倍の差がある。

この集計の対象は1,196人である。日常的な利用者の回答から、作成時間が600分を超えるなどの明らかな外れ値を除いている。手直し量は回答者自身の感覚に基づく。

主な用途は進捗報告・定例連絡

YOMELの利用場面では、「進捗報告・定例連絡」が68.8%で最も多かった。「全体伝達・方針発表」が36.4%で続いた。「営業商談・顧客折衝・部門間調整」は31.2%だった。「キックオフ・オンボーディング」は25.8%となった。

一方、「経営意思決定・承認判定」は11.0%だった。「1on1・採用・人事評価面談」は8.0%にとどまった。

調査結果からは、日常的な定例会議や関係者の多い会議で利用が進む一方、参加者が限定される会議での利用率は低い傾向が見える。