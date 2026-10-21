生成AIやAIエージェントの活用が本格化するなか、多くの企業が「AIを導入したのに、思ったような効果が出ない」という壁に直面している。その背景の1つとして見落とせないのが、AIに参照させる情報の状態だ。

インテリジェントコンテンツ管理プラットフォーム「Box」は、PPAP(※)対策やファイルサーバーのリプレイスを起点として導入が広がってきた。一方で、用途がファイルの保管・共有にとどまり、全社を横断した検索やナレッジ活用、CopilotやAIエージェントとの連携にまで踏み込めていない企業も少なくない。

今回は、Boxの導入・活用支援を長年手がけ、自らも大規模にBoxを利用する日立ソリューションズの担当者にインタビューを実施。情報の保管場所やアクセス権、メタデータ、ライフサイクルなど、AI活用の前提となる情報基盤をどう設計すべきか。Boxに蓄積された情報をAIで利用できる状態に整えるための実践的なポイントを探った。

※パスワード付きZIPファイルをメールに添付して送り、その解錠パスワードを別メールで後送するファイル送信方式。

(左から)株式会社日立ソリューションズ クラウドプラットフォーム事業部 クラウドソリューション本部 MSサービス部 技師 阿久津 司 氏、ユニットリーダ 嶋矢 達之 氏

AI活用のボトルネックは、「情報の状態」にある

日立ソリューションズでは、2020年ごろから社内でBox活用の全社展開を開始し、グループ内外への導入・移行支援で5年以上の実績を積み重ねてきた。その現場から見えてきたのは、多くの企業のBox活用がある段階で足踏みしているという傾向だ。同社では、Box活用の到達度を以下5つのステップで定義している。

「PPAP対策やファイルサーバーのリプレイスといった、STEP1やSTEP2にあたる取り組みは、経営層にも課題が伝わりやすく順調に進む企業が多いです。しかし、そこから先へ進もうとした途端、『どこから手をつければいいのか分からない』と実運用の壁の前で足踏みしてしまうケースが非常に多いのが実情です」と阿久津氏は語る。

最大のボトルネックは、社内情報がどこにあり、どれだけ新しいかという、社内情報の所在や鮮度にあると嶋矢氏は指摘する。

「AIを社内システムと連携させようとしても、『どのシステムに接続し、どの情報を参照させるべきか』が整理されていないケースは少なくありません。担当者がAIを使い始めても、例えば5～6年前の古い情報が検索結果の上位に表示されれば、かえってノイズとなり、業務効率の向上にはつながりません。不要な情報を参照対象から外し、必要な情報に適切にアクセスできるよう制御する仕組みが求められます」(嶋矢氏)

株式会社日立ソリューションズ クラウドプラットフォーム事業部 クラウドソリューション本部 MSサービス部 ユニットリーダ 嶋矢 達之 氏

AIの成果を左右するのは、AIそのものの性能だけではない。「必要な情報が集約され、最新の状態に保たれ、検索・参照できるよう整理されているかどうか」が重要となる。単にAIを導入するだけでは回答の精度は高まらず、その前提となる情報環境の整備が欠かせない。これが、数多くの企業を支援してきた両氏に共通する認識だ。

「見えすぎる」リスク――AIで露呈する権限設計のほころび

AI活用では、必要な情報を探せることに加え、見せるべきでない情報を検索対象から除外するという視点も求められる。AIが社内情報を横断的に検索できるようになると、権限設定に不備があった場合、本来アクセスできない情報まで参照される可能性がある。その結果、これまで表面化しにくかったアクセス権の不備が、AIの活用によって明らかになりやすい。

「担当者の異動や退職後も権限設定が更新されていなければ、AIが本来参照すべきでない情報まで引き当ててしまいます。いわゆる『過剰共有』です。こうなると、回答の精度が下がるだけでなく、本来見せるべきでない情報が第三者の目に触れてしまうおそれもあります」(嶋矢氏)

こうしたリスクを防ぐには、アクセス権を適切に設計し、異動や退職に応じて見直す運用が欠かせない。ただし、そのルールを全社に浸透させるには大きな負荷がかかる。阿久津氏は、そこに多くの情報システム部門に共通する難しさがあると指摘する。

組織を動かすのは、情報をよく聞かれるパワーユーザー

では、こうした課題をどう乗り越えるべきか。興味深いことに、AI活用の成否を分けるのは、システムの機能以上に「人」の存在だという。

「AI専門部署がトップダウンで『議事録が簡単に作れます』と発信しても、現場には意外と響きません。自分の仕事に関係あることだと感じてもらえなければ、使ってはもらえません」(阿久津氏)

株式会社日立ソリューションズ クラウドプラットフォーム事業部 クラウドソリューション本部 MSサービス部 技師 阿久津 司 氏

そこでカギを握るのが、現場のパワーユーザーだ。「社内で『あのデータはどこにある?』『あれってどうなっていたっけ?』と一番聞かれる人、つまり『情報を持っている人』です。そうした人がAI活用の旗振り役になるべきなのです。彼らが『この業務をAIエージェント化すれば楽になる』という発想で実践し、発信することで、AI活用は現場に浸透していきます」と嶋矢氏は語る。

そして、その旗振り役に「相棒」として認知される整った情報基盤を用意することこそが、情報システム部門の重要なミッションとなる。

「SharePoint 使いすぎ問題」を解消する、適材適所の使い分け

情報の散在を防ぎ、AIが必要な情報を適切に参照できる基盤を整えるには、各SaaSの役割を明確にする必要がある。日立ソリューションズは、コミュニケーションにはTeams、文書の作成や共同編集にはOfficeやSharePoint、完成した文書の長期保存と情報統制にはBoxを使うという役割分担を提案している。

「SharePointは本来、情報をスピーディに公開し、皆で共同編集するための非常に強力なツールです。Teamsと組み合わせれば、作成途中のワークスペースとして非常に有効です」と嶋矢氏は説明する。

一方で、作成途中の文書だけでなく、完成後の文書もSharePointに蓄積し続けると、ファイルの所在や最新版が分かりにくくなる。また、ライセンスに含まれる容量を超過し、追加コストが発生する、いわゆる「SharePoint使いすぎ問題」につながる可能性もある。

こうした課題への対応として、共同作業中の文書をSharePointで扱い、完成後にBoxへ移す運用も選択肢の一つだ。一方、Boxに保存したOfficeファイルを Box for Microsoft Office を使って複数人で共同編集するという手段もある。どの場所を正本とするかを定めたうえで、業務や情報の特性に応じて使い分けることが、情報の散在を防ぎ、AIが必要な情報を的確に参照できる環境づくりにつながる。

AI活用を成功に導く5つの条件と製造業の先行事例

Boxに集約したデータを、AIが活用できる資産にするためには何が必要か。両氏はこれまでの支援実績から、以下の5つの条件を挙げる。

1. 情報保管場所の標準化

2. アクセス権設計

3. ライフサイクル管理

4. メタデータ設計

5. AI利用を見据えたデータ品質向上



なかでも優先度が高いのが、「情報保管場所の標準化」「ライフサイクル管理」「メタデータ設計」の3つだ。まず土台となるのが、「情報保管場所の標準化」だ。どの情報を、どこに保存するのかというルールを定め、情報の発生源と格納場所を結びつけておく。この土台がなければ、そもそも情報が散在し、AIも探しようがない。

次に必要なのが「ライフサイクル管理」である。情報にも「賞味期限」がある。古い情報をいつまでも残しておくと、AIが参照した際にノイズとなり、回答の精度を下げてしまう。そのため、情報の鮮度を管理し、不要になった情報を適切に整理する仕組みが欠かせない。

そして最後の3つ目となるのが「メタデータ設計」だ。ただファイルを保存するだけでは、AIはその中身を正しく理解できない。そこで重要になるのが、伝票番号や契約番号といった、業務の起点となる情報を「ユニークキー」としてファイルの属性(メタデータ)に持たせることだ。これにより、AIは膨大なファイルの中から目的の情報を的確に探し出せるようになり、検索精度が大きく向上する。

その重要性を物語る、とある製造業の先行事例がある。同社では、品質不具合や設計変更に関する重要な技術文書が、各部門の業務システムに散在しているという課題を抱えていた。この課題に対し、日立ソリューションズは単なるシステム導入にとどまらず、顧客に伴走する形で支援を行っている。

まず、Boxを情報の共通基盤として導入。単にファイルを1か所に集約するだけでなく、法令や社内規定に基づいた文書管理ルールの設計・適用まで踏み込み、情報ガバナンスの強化を実現した。さらに、ファイル属性へのメタデータ付与にも着手。将来的にAIエージェントが過去の知見を正確に拾い上げられる状態を見据え、別のプラットフォームから「ユニークキー」で問い合わせを受けても検索性の高い情報基盤の整備を着実に進めている。

こうした一連の取り組みは、単なるツール導入にとどまらず、企業の情報資産を「AIが活用できる形」へと変えていく、日立ソリューションズの伴走支援の姿勢を象徴する事例だといえる。

道半ばだからこそ寄り添える、SIerとしての総合力

こうした取り組みは、 Boxという一製品の知識だけで実現できるものではない。ここに、日立ソリューションズならではの強みがある。

同社は、社内のAI推進部隊や業務システム開発部門、さらには自社の文書管理ソリューション「活文(かつぶん)」のチームなど、専門性の異なる部門を横断的に連携させる体制を持つ。この体制により、Box単体の導入支援にとどまらず、複数のSaaSやシステムの壁を越えた、統合的なSI(システムインテグレーション)提案が可能になる。

さらに日立ソリューションズは、こうした部門間連携を土台として、BoxとSharePointをはじめとする業務システムをまたいだ、より高度な活用の実現に向けた検討も進めている。単なるツールの導入・運用支援にとどまらず、顧客企業の情報基盤全体を見据えた提案力こそが、同社の大きな強みだといえるだろう。

「利用者が『どのAIに聞けばいいか』と迷うことなく、たとえば活文のインターフェイスから質問すれば、裏側でAPIが連携してBoxや業務システムを横断して探しに行ってくれるような仕組みづくりにも取り組んでいます。Boxを1つのリソースとして捉え、お客さまの課題に合わせて他のシステムとつなぎ合わせる総合力が、私たちの強みです」(嶋矢氏)

そして何より、日立ソリューションズ自身もBox活用の途上にあり、試行錯誤を続ける当事者である。自社もまた試行錯誤を重ねてきたからこそ、そこで得た知見や失敗から学んだ実践知を、他社にはない説得力をもって顧客に提供できる。先行する顧客の取り組みから得た知見を、各社の状況に応じて柔軟に展開し、実現可能な方法として提示する——これこそが、日立ソリューションズならではの支援スタイルだ。

完成形を一方的に示すコンサルティングではなく、同じ課題に向き合う「当事者」として、顧客とともに現実的な一歩を考え、伴走する。この姿勢こそが、数多くの企業から信頼を得てきた日立ソリューションズの支援姿勢の核心だといえる。

日々の「面倒くさい」がAI活用の入り口になる

一見果てしない情報基盤整備の道のりだが、第一歩は至ってシンプルだ。技術文書、品質情報、手順書、議事録——日々蓄積される非構造化データの中にこそ、企業の真のノウハウが眠っている。

「日々の業務で『あちこち探すのが面倒だな』『毎回同じ数字を突き合わせているな』と思うことこそが、AI活用の入り口です。まずはその面倒な作業を切り出し、エージェントに任せる仕掛けを作ってみませんか。Boxに預けたデータは、 Box AIを使ってそのまま要約や検索、インサイトの抽出に活かせます。セキュリティとガバナンスの担保は、私たち日立ソリューションズが伴走しますので、安心して情報をお預けください」と、嶋矢氏は呼びかける。

阿久津氏も次のように続けた。「保管・共有の段階で立ち止まらず、業務ノウハウを『使える情報資産』へと転換していく。私たちはこれまで、数多くの企業のBox活用を支援してきました。その経験から得た知見をもとに、現実的なステップを、お客さまの環境やご事情に寄り添いながらご提案していきます」

「保管するBox」から「活用するBox」へ——その転換を阻んでいるのは、AIの性能ではなく、情報が整理されていない「今の状態」だ。そして、そこを乗り越える確かな道筋を描けるかどうかは、現場を知り尽くしたプロフェッショナルの伴走があるかどうかにかかっている。自社の「面倒」を棚卸しすることから、次世代の情報基盤づくりへ踏み出してみてはいかがだろうか。

[PR]提供：Box Japan