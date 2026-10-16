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気象庁、10月16日昼過ぎに発出し、その後取り消した緊急地震速報(警報)に関する記者会見を開催

原因は調査中だが、「緊急地速報処理において、千島列島を震源とする地震を、マグニチュード9.9と過大に推定したことによるもの」と説明

気象庁は、10月16日昼過ぎに発出し、その後取り消した緊急地震速報(警報)について、同日14時から記者会見を開催。「緊急地速報処理において、千島列島を震源とする地震を、マグニチュード9.9と過大に推定したことによるもの」と説明しており、その原因については「現在調査中」としている。

気象庁の発表によると、10月16日12時38分頃に、カムチャツカ半島付近を濃源とする地震が発生。マグニチュード(M)は速報値で6.9となっており、この地震自体は実際に起きたものとみられる。

この地震で、北海道函館市では震度1を観測しているが、気象庁は緊急地震速報処理において、震源を千島列島に決定し、マグニチュードを9.9と過大に推定。地震発生から2分後の同日12時40分、北海道から中部地方に対して緊急地震速報(警報)を出し、その9分後頃になって警報そのものを取り消した。過大となった原因は調査中で、判明次第速やかに告知するとしている。