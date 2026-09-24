「重いWindows」という記憶

半透明の窓枠、立体的に切り替わるウィンドウ。2007年1月30日に一般向けに発売されたWindows Vistaは、見た目から新時代を感じさせるOSだった。しかし、名前を聞いて「重い」「手持ちの機器が動かない」「確認画面が多い」と思い出す人もいるだろう(参考「Microsoft Launches Windows Vista and Microsoft Office 2007 to Consumers Worldwide - Source」)。

Vistaは失敗作だったのか。利用者が直面した不便は軽視できない。一方、内部の変更をたどると、Windows 11にも続く重要な土台が見えてくる。発売時の使い勝手と、後世に残した技術は分けて考える必要がある。

Windows Vistaのデスクトップ画面（出典：Microsoft）

「重い」「動かない」はなぜ起きた？

Vistaへの移行は、壁紙やメニューの変更では済まなかった。安全性や画面描画の仕組みが変わり、ソフトや周辺機器を動かすドライバーにも対応が求められた。XPで使えたものが、そのまま問題なく動くとは限らなかった。

購入時の目印も分かりにくかった。Microsoftは、基本機能を動かせる「Windows Vista Capable」と、華やかなAeroなどに対応する「Premium Ready」を区別していた。前者の目安はメモリー512MBだったが、その表示だけで宣伝と同じ画面や快適さが保証されるわけではなかった(参考「Mike Sievert: Digital Life - Stories」)。

OSを起動できる条件と、複数のソフトを快適に使える条件には差がある。メモリーに余裕のないPCでは待ち時間が増え、新しい外観への期待が失望に変わりやすい。既存PCからの移行を促す一方、新機能を快適に使うには相応の性能が必要になる。このギャップが、利用者の不満につながったといえる。

対応の難しさは、発売後にも残った。2008年のSP1配布時には、問題が起きる恐れのあるドライバーを使うPCへの配布を見合わせている。OSを更新すれば解決するわけではなく、機器メーカーを含めた対応が欠かせなかった(参考「Windows Vista SP1 FAQ | Windows Experience Blog」)。

嫌われた確認画面が変えた常識

Vistaを象徴する機能が、ユーザーアカウント制御「UAC」だ。画面が暗くなり、操作を許可するか尋ねられる。作業の途中で繰り返し現れれば、煩わしいと感じるのも当然だ。

UACの狙いは明確だ。管理者アカウントを使っていても、普段のソフトは制限された権限で動かし、システム変更などが必要なときに権限を引き上げる。悪意あるプログラムまで、最初から強い権限で動いてしまう危険を減らす設計だ。

この変更は、管理者権限を当然の前提としていた古いソフトと衝突した。開発者にも、通常の利用には過剰な権限を要求しない作りへの見直しを迫った。安全性を高める判断が、当初は互換性や操作の手間という負担になった。

MicrosoftはWindows 7で通知設定を増やし、標準設定での確認の出方を調整した。Windows 11にもUACは残る。Vistaの警告画面は、安全に使うための権限管理を日常に持ち込んだ転換点だった(参考「User Account Control (Design basics) - Win32 apps | Microsoft Learn」「User Account Control | Microsoft Learn」)。

半透明の窓の奥にあった大改造

Aeroの功績も、ガラス風の見た目だけではない。Vistaは「デスクトップウィンドウマネージャー(DWM)」を導入し、各ウィンドウの描画結果を別々に保持して、最後に1つのデスクトップ画面へ合成する仕組みを採り入れた。重なった窓の表示や視覚効果を、OS側で扱う基盤だ。

同時に登場した新しい画面表示用ドライバーの設計が「WDDM」だ。GPUの処理やメモリーを管理し、異常時の回復も考慮するなど、安定性を支える役割を持つ。外観の刷新の裏では、画面を作る仕組みそのものが更新されていた(参考「Desktop Window Manager - Win32 apps | Microsoft Learn」)。

DWMはWindows 8で常時有効になり、WDDMも改良を重ねてWindows 11へ続いている。現在の画面はVistaのAeroそのものではないが、複数の窓を合成して表示する技術の系譜はつながっている。懐かしい半透明の窓は、その変化を目に見える形にした存在だった(参考「Desktop Window Manager is always on - Win32 apps | Microsoft Learn」「WDDM Overview - Windows drivers | Microsoft Learn」)。

Windows 7の成功を支えた土台

Microsoft自身も、Windows 7はVistaで行った基盤への投資を引き継ぐと説明していた。Vistaを捨ててXPへ戻したわけではない。セキュリティや描画の刷新を受け継ぎながら、使い勝手を磨く道を選んだ(参考「Windows 7 Unveiled Today at PDC 2008 | Windows Experience Blog」)。

この点から見ると、Vistaの評価は「先進的だったから正しかった」では説明できない。新しい仕組みを普及させるには、性能に余裕のあるPC、対応したソフトや機器、利用者が納得できる操作がそろう必要がある。技術を作ることと、使える製品として届けることの間には距離があることがわかる。

だからといって、Vistaへの不満が誤解だったとはいえない。OSの価値は、将来のために正しい設計かどうかだけでなく、購入したその日に仕事や趣味で支障なく使えるかで決まる。移行の負担を利用者に強く感じさせた点は、功績とは別に評価すべきだ。

Vistaは、製品としてのつまずきと、技術としての前進が同居したWindowsだった。「失敗作」の一言で片付けると、Windows 11の当たり前が、かつての不評や試行錯誤の上に成り立っていることを見落としてしまうことになる。