Neowinは、「Intel no longer shelving its free "specially Windows optimized" One Mono font - Neowin」において、オープンソースの開発者向けフォント「Intel One Mono」プロジェクトが再開されたと伝えた。

プロジェクトを運営していたIntelは2026年9月7日、プロジェクトのアーカイブ化を宣言して開発を終了した。ところが、その2日後、宣言を取り下げて開発が再開されたという。

Windowsに最適化された無償フォント「Intel One Mono」

Intel One Monoは2023年に公開された等幅フォントだ。目的はコードの読みやすさを高め、目の負担や疲労を抑え、コーディング時の誤りを減らすことにある。

「Intel One Mono」フォントの例 出典：Intel

主な特徴は、画面表示を意識した手作業による最適化で、とりわけWindows環境での明瞭さと可読性の向上が強調されている。Intelはディスプレー上で9ピクセル以上、印刷では7ポイント以上での使用を推奨し、デスクトップ用にはOTFとTTF、Web用にはWOFFとWOFF2形式で提供している。

Intel One Monoは特定の開発環境に限定されず、VS Code、Sublime Text、IntelliJ Platformで利用できる。ラテン文字を使う200以上の言語をサポートし、「OPEN FONT LICENSE Version 1.1」の下で無償配布される。フォントスタイルはLight、Regular、Medium、Boldの4種類のウェイトと、それぞれに対応するイタリックを備える。

機能は完成している状態だが将来は不透明

新版は2024年7月に公開されたバージョン1.4.0だ。それ以降は本格的な開発が行われておらず、実質的に沈黙状態が続いていた。

今回の一時的な開発終了宣言（アーカイブ化）は、Intelが進めているオープンソース資産の整理作業の一環とみられる。更新が停滞していた同プロジェクトも整理対象に巻き込まれた形だが、コミュニティや開発者からの反響を受けてか、わずか2日で撤回されアーカイブは解除された。

ひとまず公開停止や放置は回避されたものの、開発元から今後の保守計画や新バージョンの予定は発表されていない。Neowinの記者が「将来はやや不透明」と指摘するように、今後の行方は定かではないものの、公式リポジトリを通じた存続の道は残された状況となっている。