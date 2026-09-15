Windows Latestは9月12日(現地時間)、「Windows 11's useless Copilot key finally does something, you can map it to right-click」において、新しいWindows PCに搭載されたCopilotキーのカスタマイズ機能がまもなく正式リリースされる可能性を伝えた。

Microsoftは9月10日、Windows Insider Programのリリースプレビューチャネル向けにWindows 11ビルド26100.9539(24H2)、26200.9539(25H2)、26300.9539(26H2)の配布を開始。このアップデートに、Copilotキーを「右Ctrl」または「コンテキストメニュー」キーに再割り当てできる新機能が導入された。

  • Windows PCに搭載されるCopilotキー　出典：Microsoft

    Windows PCに搭載されるCopilotキー　出典：Microsoft

Copilotキーを「右Ctrl」「コンテキストメニュー」に変更可能に

Copilotキーはその名のとおり、AIアシスタント「Copilot」を起動する専用キーだ。発表当初はWindowsキーボードにおける歴史的な変更として注目を集めた。

しかし一部の機種でキーの新規追加ではなく、「右Ctrl」または「コンテキストメニュー」キーを置き換える形で導入されたため、置き換え前のキーを使用していたユーザーは、従来の操作方法を変更せざるを得なくなった。

こうした変更に対してMicrosoftには多くの不満が寄せられ、同社は6月に改善を約束した。そして今回、正式リリースの直前に位置づけられるリリースプレビューで、改善機能の導入が明らかになった。

Copilotキーのカスタマイズは設定アプリの「Bluetoothとデバイス」→「キーボード」→「ショートカットとホットキー」セクションの「キーボードのCopilotキーをカスタマイズする」から調整できる。現行のWindows 11リリースビルドにも設定項目は存在するが、「右Ctrl」および「コンテキストメニュー」の選択肢は改善の導入後に追加される。

既存のショートカットキーに影響する可能性

Windows Latestによると、Copilotキーを「右Ctrl」キーに戻すと、「右Ctrl+Win」および「右Ctrl+Shift」キーの組み合わせが正常に機能しなくなる可能性があるという。影響を受けるデバイスでCtrlキーとWinまたはShiftキーを組み合わせたい場合は、「左Ctrl」キーが使用できるとのこと。

これはCopilotキーが内部的に「Shift+Win+F23」の組み合わせで表現されることが理由とみられる。このショートカット入力を「右Ctrl」キーに置き換えると、ShiftおよびWinキーの入力状態を識別する方法が存在しなくなってしまう。

ただし、この制限はすべてのデバイスに共通しておらず、キーボードレイアウト、ファームウェア、ハードウェア設計によって異なる可能性がある。実際の影響は、所有しているデバイスで確認する必要がある。

9月末ごろに正式リリースか

Windows Latestは、新しいCopilotキーのカスタマイズ機能が9月末ごろに配布予定のプレビュー更新プログラムで正式リリースされる可能性があるとみている。幅広いユーザーへの展開は、10月のセキュリティ更新プログラム以降になると予想している。

杉山貴章

杉山貴章

すぎやまたかあき

2002年に有限会社オングスを設立。Javaを中心としたソフトウェア開発や，プログラミング関連書籍の執筆，IT系の解説記事事やニュース記事の執筆などを手がける。また，専門学校の講師としてプログラミングやソフトウェア開発の基礎などを教えている。
著書・共著書に，『プロになるJava ―仕事で必要なプログラミングの知識がゼロから身につく最高の指南書』（共著，技術評論社）、『正規表現書き方ドリル』（技術評論社）、『Javaアルゴリズム+データ構造完全制覇』（共著，技術評論社）、など多数。

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