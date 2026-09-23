MIcrosoftは、Microsoft Visual Studio Codeバージョン1.137をリリースした。このバージョンではオートメーション(プレビュー)、音声モード(実験的)、ワークスペースでクイックチャットの継続など、複数の改善が加えられている。また、ペットの名前の募集という興味深い取り組みも開始された。

Visual Studio Codeバージョン1.137の新機能

Neowinが注目するVisual Studio Codeバージョン1.137の新機能は次のとおり。

オートメーション(プレビュー)

オートメーション(プレビュー)は、エージェントタスクをスケジュールに基づいて繰り返し実行する機能だ。定期的に実行するルーチンタスクを手動で開始する代わりに、時間単位や、日単位、週単位などでスケジュールできる。

オートメーションを利用するには最初に「chat.automations.enabled」を有効に設定する。次に「エージェント」ウィンドウを開き、サイドバーの「Automations」をクリックしてタスクの構成を開始する。

音声モード(実験的)

音声モードはアクティブなセッションが存在する間、実行中のセッション、選択されたモデル、添付ファイルに関する質問を音声で入力する機能だ。新しいセッションの開始を依頼することもできる。

利用を開始するには「agents.voice.enabled」を有効に設定し、チャット入力欄の音声モード(Voice Mode)ボタンをクリックする。リクエストが入力されると、リクエストを既存セッションに送信するのか、新しいセッションを開始するのかアナウンスされる。

ワークスペースでクイックチャットの継続

エージェントウィンドウ内で、ワークスペースに関連付けることなく簡単なチャットを開始できるようになった。この機能は一般的な質問やアイデアをエージェントと議論する場として活用できる。

対話の内容がプロジェクト固有のものとなった場合は、Copilotエージェントにローカルフォルダーまたはワークスツリーへのアタッチを依頼することで、内容を維持したままワークスペースセッションとして継続することができる。なお、このバージョンのチャットの継続は、Copilotハーネスでのみ利用可能とのこと。

GitHubのIssuesとプルリクエスト(実験的)

チャットの会話でGitHub上の作業が言及された場合に、エージェントウィンドウはGitHubプルリクエスト拡張機能と直接連携できるようになった。github.comのIssuesまたはプルリクエストのリンクをクリックすると、Webブラウザーに切り替えることなく、エージェントウィンドウ内で詳細を開くことができる。

ペットの名前を募集中

VS Codeにペットが登場した。AIエージェントの作業に合わせて画面上でリアクションを返すインタラクティブなマスコットで、某ゲームのモンスターを彷彿とさせる外観だが、頭に2本の触覚らしきものが備わっている。

ペットには状況に応じた動作がプリセットされており、視覚的な通知機能としての役割がある。また、休憩中にクリックすると、ランダムな動作でユーザーを楽しませることもできるという。

VSCodeにペットが登場 出典：code.visualstudio.com

Microsoftはペットの名前を募集中だ。期日は9月17日(米国時間)で、利用規約および応募サイトへのリンクは「VS Code pet interactions and reactions」から確認できる。

展開を開始

Microsoft Visual Studio Codeバージョン1.137は公式ページ「Visual Studio Code - The open source AI code editor | Your home for multi-agent development」から入手可能だ。インストール済みのユーザーは、メニューの「ヘルプ」→「更新の確認…」をクリックすることで速やかにアップデートすることができる。