Microsoftは、Microsoft Defender for Office 365の「Safe Links」がGoogle検索リンク(URL)を誤って悪意のあるものと判定し、アクセスをブロックする可能性があると発表した。この影響で、Google検索結果からWebサイトに移動する際に警告が表示され、アクセスを妨げられる可能性がある。

Neowinは9月2日(米国時間)、「Bug causes Microsoft Defender to flag actual Google links as malware - Neowin」において、Microsoft Defenderが安全なGoogleリンクをブロックしたと報じた。

原因は「不正確なセキュリティ分類」、Microsoftが修正中

この不具合は「Microsoft Defender for Office 365」の「Safe Links」で発生し、その結果としてMicrosoft DefenderポータルおよびMicrosoft Sentinelのアラートやインシデントを誘発する可能性がある。

Microsoftによると原因は「不正確なセキュリティ分類」にあり、Google検索の結果を誤って悪意のあるものとして識別するという。Neowinが転載したMicrosoftの告知内容は次のとおり。

「Microsoft Defender for Office 365のSafe Linksは、Google検索リンク(URL)のアクセスをブロックし、悪意のあるものとして識別する可能性があります。加えて管理者は、これら検出の結果としてMicrosoft DefenderポータルおよびMicrosoft Sentinelで、アラートおよびインシデントを受け取る可能性があります。Google検索URLが誤って悪意あると認識される原因は不正確なセキュリティ分類にあり、その結果、Microsoft Defender for Office 365のSafe Linksが影響を受けるリンクへのアクセスをブロックしていることが判明しました。当社は影響を修復するために、誤分類の修正作業に取り組んでいます」

Microsoftは誤分類を修正することで不具合を解消したい考えだが、作業の完了時期を示していない。