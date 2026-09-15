米Appleは、「iOS 27」と「iPadOS 27」を現地時間9月14日(日本時間9月15日)に提供開始。ここではiPhone/iPad用のセキュリティ修正を中心に取り上げる。

iOS 27

iPadOS 27

iOS 27 / iPadOS 27のアップデート対象機種

iPhone 11以降

iPad Pro 12.9インチ(第4世代)以降

iPad Pro 11インチ(第2世代)以降

iPad Air(第4世代)以降

iPad(第9世代)以降

iPad mini(第6世代)以降

iOS/iPadOS 27の大きな柱は、「Apple Intelligence」のパワーを活用する新たなAIアシスタント機能「Siri AI」、iPhone/iPadを使う子どもを安全に保護する機能の強化、前世代で採り入れたユーザーインタフェース「Liquid Glass」のブラッシュアップなど。iPadOSでは、メモアプリの操作においてもApple Intelligenceを活用できるようにしたという。

なお、iOS/iPadOS 27でApple IntelligenceとSiri AIを利用できるのは、iPhone 15 Pro/15 Pro Maxと、iPhone 16シリーズ以降の全機種、iPad mini（A17 Pro）、M1以降のプロセッサを搭載したiPadに限られる。リリース当初は英語で利用でき、日本語には2026年内に対応予定だ。

セキュリティ修正は126件

iOS/iPadOS 27にはセキュリティ修正も含まれており、適用することでカーネルやWebKit、Spotlightのほか、Bluetoothや写真、音楽、指紋管理に至るまで、126件の脆弱性が修正される。iOS/iPadOS 27を適用することで修正される脆弱性の多くは、同日に提供開始したiOS/iPadOS 26.7と共通している。

iOS/iPadOS 27のみ含まれる修正内容としては、ロック解除されたデバイスに物理的にアクセスできる攻撃者が、認証なしでWi-Fi パスワードを読み取れる問題(CVE-2026-43674)や、アプリが「Sign In With Apple authentication flow」を使用して、ユーザーのAppleアカウントにアクセスできる問題(CVE-2026-20683)などがある。

Appleではいずれも、掲載時点で悪用が確認された可能性について案内していない。