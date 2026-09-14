米Appleは、「iOS 26.6.2」と「iPadOS 26.6.2」を現地時間9月8日から提供している。適用すると、ソフトウェアアップデートをモバイルデータ通信経由でダウンロードできず、アップデートが進まない問題が修正される。このアップデートには公表されたCVEエントリはない。

iOS 26.6.2

iPhone/iPadのソフトウェアアップデートをダウンロードするには、多くのデータ容量を必要とするため、一般的にはWi-Fi環境下で実施することが推奨されている。しかし、iOS/iPadOS 26を搭載したデバイスを使っていて、なおかつアップデートをモバイル通信で受け取りたい場合、あらかじめiOS/iPadOS 26.6.2に更新しておく必要がある。Appleによれば、この修正を適用するには、影響を受けるデバイスでWi-Fiまたはコンピューターを使ってアップデートする必要があるとのこと。

iPadOS 26.6.2

各OSアップデートの対象機種

iPhone 11以降

iPad Pro 12.9インチ(第3世代)以降

iPad Pro 11インチ(第1世代)以降

iPad Air(第3世代)以降

iPad(第8世代)以降

iPad mini(第5世代)以降

なお、次期バージョンの「iOS 27」と「iPadOS 27」は、明日9月15日に配信開始予定。注目機能のひとつ「Siri AI」は英語から対応開始し、日本語で利用できるようになるのは2026年内となる見込みだ。このほか、Mac向け「macOS 27」、Apple Watch向け「watchOS 27」、Apple Vision Pro向け「visionOS 27」も同日配信開始を予定している。