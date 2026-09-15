米Appleは、「macOS 27 Golden Gate」を現地時間9月14日(日本時間9月15日)に提供開始した。ここではセキュリティ修正やエンタープライズ向けの新機能を取り上げる。

macOS 27 Golden Gate

macOS 27 Golden Gateの対応機種と概要

MacBook Neo(2026)

MacBook Air(Apple silicon、2020以降)

MacBook Pro(Apple silicon、2020以降)

iMac(Apple silicon、2021以降)

Mac mini(Apple silicon、2020以降)

Mac Studio(2022以降)

Mac Pro(Apple silicon、2023)

macOS 27 Golden Gateは、Appleが事前に予告していたとおり、M1以降のApple siliconを搭載したMacのみで利用できる(過去のIntel Macは、macOS 26 Tahoeまでの対応となる)。

最新版で大きな柱となるのは、「Apple Intelligence」のパワーを活用する新たなAIアシスタント機能「Siri AI」や、Macを使う子どもを安全に保護する機能の強化、透明ガラス風のユーザーインタフェース「Liquid Glass」のブラッシュアップなど。Apple IntelligenceとSiri AIについては、リリース当初は英語で利用でき、日本語には2026年内に対応予定だ。

このほかエンタープライズ向けの新機能として、アプリとバイナリを起動するための管理や、アプリとWebサイトの統合されたプライバシー同意、プラットフォームシングルサインオン(SSO)の機能強化などが含まれる。

セキュリティ修正は210件

CVE番号がつけられたセキュリティ修正は210件。カーネルやディスクイメージ、SMB/WebDAV(ネットワーク共有)など、OSの安定稼働に関わる多数の脆弱性に対処しており、有効な資格情報なしで「画面共有」(Screen Sharing)を認証できてしまう不具合(CVE-2026-65400)や、アプリが「Sign In With Apple authentication flow」を使用して、ユーザーのAppleアカウントにアクセスできる問題(CVE-2026-20683)なども修正される。

Appleではいずれも、掲載時点で悪用が確認された可能性について案内していない。