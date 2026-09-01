SalesforceとAnthropicは、両社の戦略的パートナーシップ「Claudeforce」を発表した。ClaudeとSalesforceのデータやワークフローを組み合わせ、企業におけるAIエージェントの活用を拡大する。

第1弾として、ClaudeからSalesforceを利用できる「Salesforce in Claude」を提供するほか、ClaudeをSlackのデフォルトモデルとして採用。SalesforceはClaude CodeとClaude Enterpriseについても、開発者やナレッジワーカー向けのAIツールとして社内展開する。

SalesforceとAnthropicが「Claudeforce」

両社はClaudeforceの下、Claudeの推論能力と、Salesforceが持つ企業のデータやワークフロー、ビジネスロジックなどを組み合わせ、企業におけるAIエージェントの活用を推進する。

最初の取り組みである「Salesforce in Claude」は、ClaudeからSalesforceのデータや機能を利用できるプラグイン。SalesforceやSlackなどに蓄積された情報をClaudeが参照し、商談準備や商談状況の確認、パイプラインレビューなどを支援する。37種類の営業向けスキルをあらかじめ搭載する。

Claude上でSalesforceのデータを参照するだけでなく、パイプラインの更新などSalesforce上のアクションも実行できる。アクションはSalesforceを経由して実行されるため、企業がSalesforceに設定している権限やビジネスルールを適用できる。

ClaudeをSlackのデフォルトモデルに

一方、SalesforceのサービスにもClaudeを組み込む。ClaudeはAgentforceの推論モデルとして利用できるほか、「Agentforce Vibes」と「Agentforce Coworker」ではデフォルトモデルとして採用され、「Agent Builder」でも利用できる。

また、Amazon Bedrockを通じてSalesforceが管理するセキュリティ境界内でClaudeを利用できるようにする。これにより、規制の厳しい業界を含む企業でも、データやAIワークロードのセキュリティを確保しながらClaudeを活用できるとしている。

さらに、ClaudeはSlackのデフォルトモデルとして採用され、Slackbotなどの機能を支える。チームでClaudeを利用できる「Claude Tag」に加え、Slack上でAIコーディングエージェントを利用できる「Slack Code」でも、Anthropicは創設パートナーとして参画する。

Claudeforceの発表に先立ち、SalesforceとAnthropicは8月、Slack Codeでの連携も発表している。

Salesforceは自社内でもClaudeの利用を拡大する。Claude Codeをエンジニアリング組織全体で利用するほか、Claude CodeとClaude Enterpriseを、開発者やナレッジワーカー向けのAIアシスタントおよび生産性向上ツールとして提供する予定だ。

Salesforce社内でもClaude Code、Claude Enterpriseを展開

両社は互いの製品を自社でも導入する。SalesforceはAnthropicが選択するCRMとなっているほか、AnthropicはSlackを社内のコミュニケーションやワークフローなどに利用している。

一方、SalesforceではClaudeがSlack AIやSlackbot、Salesforce in Claude、Agentforce Coworkerなどのデフォルトモデルとして採用されているほか、Claude Codeをエンジニアリング組織全体で利用している。

今後はClaude CodeとClaude Enterpriseを、社内で推奨するAIアシスタントおよび生産性向上ツールとして、すべての開発者とナレッジワーカーに提供する予定だ。