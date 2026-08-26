セールスフォースが、人とAIエージェントによるソフトウェア開発をSlack上で実現する「Slack Code」を発表した。Claude CodeやDevin、GitHub Copilot、ChatGPTなど、既存のコーディングエージェントとは何が違うのだろうか。

Slack Codeとは？ 開発の場になる「コードチャンネル」

Slack Codeは、コーディングセッションやプロジェクトごとに、人とAIエージェントが協働できる専用のスペースとして「コードチャンネル」をSlack上に提供する。

コードチャンネルには、AIエージェントとの会話や作業計画、コードの差分、ライブプレビューなどが集約される。これにより、AIによる開発プロセスをチームで共有しながら、実際に動作するコードやプロトタイプ、ドキュメントを作成できる。

従来のAIコーディングが開発者とAIの1対1になりがちだったのに対し、Slack Codeではそこにチームメンバーが参加できる。

Salesforceはこれを“Agentic coding is now multiplayer”と表現している。AIとのコーディングを個人の作業に閉じず、PMやデザイナー、エンジニアなどが同じ開発プロセスに参加できるようにするのがSlack Codeの狙いだ。

PMもデザイナーも参加、Slack上でコードを作ってレビュー

では、Slack Codeを使うと、実際のソフトウェア開発はどのように変わるのか。Salesforceは、プロダクトマネージャー（PM）がSlack上でバグ報告を受け取ったケースを例に、Slack Codeを使った開発の流れを紹介している。

PMがSlack上からAIエージェントにバグの修正を依頼すると、AIエージェントはコードチャンネルを作成し、問題の調査と修正に着手する。

チャンネルのメンバーは、AIエージェントとのやり取りを共有しながら、コードの変更差分（diff）のレビューやライブプレビューの確認、フィードバック、リリース前の承認までを行える。これらの作業はSlack上で進められるため、メンバーはSlackを離れることなく、一連の開発プロセスに参加できる。

この仕組みのポイントは、AIエージェントによるコーディングを、エンジニアだけの作業に閉じないことにある。

PMやデザイナーなども、コードチャンネル上でAIの作業状況を確認し、フィードバックや承認に参加できる。AIエージェントを介することで、従来はエンジニアが中心だった開発プロセスに、他の職種も直接参加できるようになる。

Claude CodeやDevin、Copilotなど複数のAIエージェントに対応

Slack Codeのもう一つの特徴は、特定のAIエージェントに限定されていないことだ。Slack Codeでは、AnthropicのClaude Code、CognitionのDevin、GitHub Copilot、OpenAIのChatGPT、VercelのAIエージェントなど、複数のコーディングエージェントを利用できる。

チームは用途や開発環境に応じてAIエージェントを選択し、コードチャンネル上で人とAIが協働できる。つまりSlack Codeは、自らがコーディングAIになるのではなく、人と複数のAIエージェントが協働するための場を提供する。