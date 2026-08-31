マウスコンピューターは「TOKYO GAME SHOW 2026」の特設サイトにおいて、ブースで試遊できるゲームタイトルや、展示・試遊機として設置するゲーミングパソコンの情報を公開した。

情報公開とあわせ、「TOKYO GAME SHOW 2026 出展記念モデル」第2弾もECサイト限定で販売開始する。

出展する注目モデル

会場内の試遊エリアでは、注目の最新ゲームタイトルを「G TUNE」「NEXTGEAR」のゲーミングパソコンで体験できる。ゲームごとに最適な機材構成を用意する。

また、スポーツ分野への取り組みを象徴するモデルとして、ASIA esports EXPO 2026 採用モデル「G TUNE FG-A7G80」を展示する。同モデルはeスポーツ競技シーンにおける快適なプレイ環境を提供する。

デスクトップ「G TUNE FG-A7G80」。ASIA esports EXPO 2026 採用、国際大会基準の

特別モデル|

「出展記念モデル」第2弾を販売

同イベント出展記念キャンペーンの第2弾として、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 搭載のデスクトップパソコン「G TUNE FG-A7G7T」、AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ搭載の「NEXTGEAR JG-A7G6T」と「NEXTGEAR JG-A7A6X」を販売する。NEXTGEAR2製品はいずれもブラックとホワイトから選択可能。

「NEXTGEAR JG-A7G6T」の販売価格は399,800 円（税込）、「NEXTGEAR JG-A7G6T」（グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti）「NEXTGEAR JG-A7A6X」（グラフィックス：AMD RADEON RX 9060 XT）の価格は299,800 円(税込)。