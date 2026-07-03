マウスコンピューターは7月2日、スタンダードPCブランド「mouse」より、GeForce RTX 3050 Laptop GPU搭載、CPUプロセッサにインテル Core i7-13620H / i5-13420Hを選択できる、15.6型「mouse K5」を販売開始した。

GeForce RTX 3050 Laptop GPU搭載15.6型「mouse K5」

GeForce RTX 3050 Laptop GPUを搭載

同製品は、ゲームから動画の編集まで高速に処理可能なGeForce RTX 3050 Laptop GPUを搭載。

スマホで撮影した動画の編集用途、サンドボックスや2D系の軽いゲームなど、子どもがプレイする初めてのゲーム用PCとしても利用可能で、家族間の共有にも対応する。

CPUは選択可能

CPUは、予算に合わせて、インテル Core i7-13620HまたはCore i5-13420Hから選択できる。

高性能コアと高効率コアを組み合わせたマルチコア設計で、家族写真や動画の編集、複数のアプリケーションを同時に起動する場面でも、各コアが効率的に処理を分担し快適な動作を実現する。

最大3画面表示に対応

HDMIとMini DisplayPortを本体背面に配置し、配線をすっきり整理するほか、本体液晶を含めた最大3画面表示に対応し、テレビと接続して家庭内での映画鑑賞などにも利用可能。