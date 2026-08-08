Windows Centralは、「I've used these 7 shortcuts in Windows 11 more than anything else - stop using Ctrl+Alt+Del and learn something better｜Windows Central」において、Windows 11の便利なショートカットキーを紹介した。

多くは開発者または玄人向けのショートカットキーとなるが、一部は初心者にも役立つヒントになると述べて活用を提案している

Windows 11で便利なショートカットキーを紹介

知っておくと便利なWindows 11の操作

Windows Centralの記者が「覚えておくと便利」として紹介したWindows 11のショートカットキーは次のとおり。

Windows 11セットアップでコマンドプロンプトを開く

Windows 11のセットアップは、専用のインストールガイドに従って実施するのが一般的だ。通常、この作業中にコマンドプロンプトを呼び出す必要はないが、Microsoftアカウントを登録せずに「ローカルアカウント」でインストールを続行したい場合に必要な操作となる。

コマンドプロンプトの起動ショートカットキーは「Shift+F10」だ。セットアッププロセスの初期段階であればいつでも呼び出すことができる。ただし、このショートカットキーはWindows 11のセットアッププロセス中でのみ有効で、完了後は使用できない。

また、起動されるコマンドプロンプトはフォーカスを持っていないことが多く、ウィンドウのマウスクリックまたは「Alt+Tab」を入力して明示的にフォーカスを移してからコマンドを入力する必要がある。

なお、Windows Centralの記者はローカルアカウントのインストール方法として、コマンド「start ms-cxh:localonly」の実行を提案している。このコマンドは現在使用可能とされているが、将来的に利用を禁止される可能性があるため注意が必要だ。

バッテリーの劣化状況を確認する

これはショートカットキーではなく、コマンドの解説となる。Windows 11には標準機能としてバッテリーレポートを生成する機能が備わっており、「powercfg」コマンドで生成させることができる。具体的なコマンドは次のとおり。

powercfg /batteryreport /output "C:\battery_report.html"

コマンドを実行すると、指定したファイルにバッテリーレポートがHTML形式で記録される。バッテリーの名称、容量、充電サイクル回数などを確認することができ、中古ノートパソコンやタブレットPCを購入した際に残りの寿命を評価できる。

タスクマネージャーを素早く起動する

タスクマネージャーの起動方法は複数存在する。Windowsツールのタスクマネージャーを実行する方法が確実だが、他にも次の方法がある。

ショートカットキー「Ctrl+Shift+ESC」を入力する

ショートカットキー「Ctrl+Alt+Del」を入力し、「タスクマネージャー」をクリックする

タスクバーを右クリックし、コンテキストメニューの「タスクマネージャー」をクリックする

ショートカットキー「Win+R」を入力し、コマンド「taskmgr」を実行する

クリップボード履歴を表示する

Windows 11の便利機能の1つ「クリップボード履歴」のショートカットキーは「Win+V」だ。貼り付け操作のショートカットキー「Ctrl+V」に近く覚えやすい。

なお、クリップボード履歴は「絵文字」と同じダイアログを共有しているため、ダイアログのタイトルが「絵文字など」になっているが気にする必要はない。ちなみに絵文字のショートカットキーは「Win+.」だ。

デスクトップを一瞬で表示する

複数のアプリを起動し、デスクトップ画面が隠れてしまった場合は次のいずれかの方法でデスクトップ画面を表示できる。

ショートカットキー「Win+D」を入力する

タスクバー右端(時計の右側)の空白部分をクリックする

表示を元に戻すには、同じ操作を繰り返す。ただし、デスクトップ画面を表示した状態でウィンドウを操作すると、自動復元が機能しなくなるため注意が必要だ。

この他に、ショートカットキー「Win+,」でもデスクトップの表示が可能。これはプレビュー機能で、表示以外に何もできない。Microsoftがどのようなケースを想定して実装したのかは定かでない。

画面外へ消えたウィンドウを戻す

画面外に表示され、ウィンドウを移動できない場合は次のいずれかの方法で解決できる。

タスクバーからアプリを選択し、ショートカットキー「Win+方向キー」を入力する。入力する方向はディスプレーの配置によって動作が異なるため、適宜選択する必要がある

タスクバーのアプリをマウスホバーし、ウィンドウのプレビューを表示する。次にプレビューを右クリック→「移動」をクリック。方向キーを入力するとマウスまたは方向キーで移動できるようになる

Windowsのショートカットキーを使いこなす

Microsoft公式のキーボードショートカットの一覧は「Windows のキーボード ショートカット - Microsoft サポート」にて公開されている。普段のワークフローと照らし合わせ、利用できるショートカットキーを特定し、積極的に活用することが望まれている。

なお、本稿にはショートカットキーだけでなく、Windowsを効率よく操作するための便利なテクニックも含まれている