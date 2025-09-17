VAIOは9月17日、モバイルノートPC新製品として14型の「VAIO Pro PK」および、12.5型の「VAIO Pro PJ」を法人向けに発表した。9月17日から受注を開始しており、9月26日に発売する。直販価格はいずれも338,200円から。

VAIO Pro PKとVAIO Pro PJ

基本性能がアップした14型のVAIO Pro PK

14型のVAIO Pro PKは基本性能が高い14型モバイルPC。同型の個人向けモデルも「VAIO SX14」の名称で同時発表されている。

新モデルでは、これまで第13世代Core Uプロセッサを採用してきたところ、新たにIntel Core シリーズ1のUプロセッサを搭載。また5G／4GLTE対応モデルを選択可能となった。

VAIO Pro PK。天板は剛性があり軽量な立体成型カーボンを採用

このほか品質を担保するための独自試験に「飛び跳ね振動試験」を追加。キーボードにはオンライン会議の設定を切り換えられる「オンライン会話設定キー」やCopilotキーを搭載した。

メモリはCore i5の場合で16GB、同i7の場合で32GB。ディスプレイはアスペクト比16:9の14.0型で解像度は1,920×1,080ドットとなり、タッチ対応の有無が選べる。動画再生時のバッテリー駆動時間はタッチ非対応モデルの場合で最大24.5時間。

本体サイズは幅320.4mm×高さ13.3～17.9mm×奥行222.9mm、重さは約1.038kg～1.134kg。カラーはファインホワイト、ファインブラック、アーバンブロンズ、ブライトシルバー、ファインレッド。

カラーバリエーションは5色

12.5型のVAIO Pro PJは新色ローズゴールド投入

12.5型の「VAIO Pro PJ」は900gを切る軽さが特徴のモバイルPC。こちらも同型の個人向けモデルが「VAIO SX12」の名称で同時発表されている。

新機能や主な仕様はおおむねVAIO Pro PKと同じだが、これに加えACアダプタが小型化したほか、新色ローズゴールドが投入された。また、画面はタッチ非対応のみとなる。

カラーはファインホワイト、ファインブラック、アーバンブロンズ、ブライトシルバー、ファインレッド、新色ローズゴールド。動画再生時のバッテリー駆動時間は最大9.5時間。本体サイズは幅287.8mm×高さ15.0～17.9mm×奥行205.0mm、重さは約891g～921g。

VAIO Pro PJ