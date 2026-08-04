Windows Latestは8月2日(現地時間)、「Windows 11 Search is fixing its biggest annoyance, will find files in folders you actually use」において、MicrosoftがWindows Searchを改善する新機能「Automatically find additional relevant locations(追加の関連場所を自動で検索)」を導入すると報じた。

ユーザーの利用履歴を基に重要なフォルダーを自動でインデックス対象に追加し、ファイル検索を可能にする仕組みとされる。

Windows Searchの課題

Windows Searchは検索を高速化するため、あらかじめ指定したフォルダーだけをインデックス化している。そのため対象外のフォルダーに保存したファイルは検索結果に表示されないことがある。

初期設定（クラシックモード）では、ドキュメントやデスクトップなど限られた場所だけが検索対象となる。一方、拡張モードではすべてのドライブやフォルダーを対象にできるものの、不要なファイルまで検索対象となり、リソースや電力消費が増える可能性がある。

検索モードの設定画面

Windowsが検索対象を自動で最適化

最適な検索環境を整えるには、ユーザー自身で必要なフォルダーを追加登録しなければならない。しかし設定の存在を知らないユーザーもおり、手動設定を前提とする仕組みには課題が残る。

Microsoftが発表した「Automatically find additional relevant locations」は、この課題を解決する。Windowsがファイルの利用状況を分析し、利用頻度の高いフォルダーを自動でインデックス対象に登録することで、検索ヒット率の上昇と消費リソースのバランスを取る。

新機能の追加に伴い更新された設定アプリの画面からは次の説明を確認できる。

「Windowsはファイルのアクティビティに基づいて、ユーザーの重要なフォルダーを学習し、プロパティとコンテンツを自動的に検索できるようにします。これらのフォルダーは、「詳細インデックスオプション」で表示および管理できます」

自動登録されたフォルダーが不要な場合は、個別に除外することが可能だ。自動化と手動管理を組み合わせた検索対象を柔軟に調整できる仕組みが提供される。

この機能によって、検索漏れの減少や利便性の向上が期待される。一方で、大容量フォルダーが複数登録された場合にインデックスサイズが増加し、予期せずにシステムリソースを圧迫する可能性も指摘されている。

ヘビーユーザーは新機能の導入後も手動調整が必要と予想されるが、その他の多くのユーザーは無調整のままWindows Searchの利便性が向上する見込みだ。Windows Latestによると、新機能は年内に登場予定とされる。