Neowinは7月27日(現地時間)、「Microsoft Office users are furious at persistent in-app ads asking them to pay more - Neowin」において、MicrosoftがMicrosoft 365の利用者に対して無差別な広告表示を開始したと報じた。

サブスクリプションの加入状況にかかわらず、Officeアプリ内で上位プランへの変更を促す広告表示が開始された。Microsoft 365加入者にも表示され、しかも非表示設定は用意されていないことから、多くの利用者から批判が寄せられている。

Microsoftの広告戦略に批判広がる

対象となるのはExcel、Word、PowerPointなどのOfficeアプリで、タイトルバーにはダイヤモンド形のアイコンと「Upgrade your plan」の表示が追加される。Microsoft 365に加入済みであっても表示は続き、非表示設定は用意されていない。

この広告をクリックすると、現在契約しているプランと、個人向けまたは法人向けの上位プランを案内する画面が開く。画面内ではMicrosoft 365の機能や特典も紹介されるが、契約済みの利用者にも同じ内容が提案される仕組みだ。

Neowinの記者は、Microsoft 365 Familyに契約中にもかかわらず、AI機能を強化できるとしてMicrosoft 365 Premiumへの変更が案内されたと伝えている。料金は通常月額19.99ドルで、初月のみ9.99ドルの割引価格が提示されたとのこと。

案内画面には、Copilotの利用上限拡大、クラウドストレージ容量、ランサムウェア対策、「広告のない」安全な電子メールなどの特典が並ぶ。この画面を目にした記者は「正直言って馬鹿げている」と述べ、強い不満を感じた様子だが、同様の反応は記者だけではない。

ExcelやWordのフィードバックサイトには、アプリ内広告への不満や改善を求める投稿が多数寄せられている(参考：「upgrade your plan · Community」)。有償製品に広告が表示される点や、表示を消せない仕様に批判が集まっている。

広告の削除を求めるフィードバックが多数確認できる

Neowinによると、Microsoftは過去にもTeamsで類似の広告表示を導入しており、その際も利用者から批判が相次いだ経緯があるという。Microsoftは過去にもTeamsで同様の広告表示を導入して利用者の反発を招いており、今回も同じような批判が広がっている。