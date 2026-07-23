Windows Latestは7月19日(現地時間)、「Windows 11's slowest feature is about to get dramatic speed improvements, and its File Explorer's This PC search」において、Windows 11の「PCの検索」が大幅に高速化されると伝えた。

Windows 11のエクスプローラーは、ナビゲーションウィンドウの「PC」を選択することで「PCの検索」が可能だ。接続された複数のドライブを横断する検索機能を提供するが、パフォーマンスは低く、利用価値の低い状態が続いていた。

MicrosoftのWindowsおよびデバイスデザイン兼リサーチ責任者のMarcus Ash氏はXへの返信でこれを認め、この問題を改善する修正をまもなく導入すると発表したという。

Windows 11の「PCの検索」。Microsoftは検索速度を大幅に改善すると予告した

Microsoft、「PCの検索」を大幅高速化へ

Ash氏はユーザーから寄せられた質問に対し、次のように返信している。

「次回のファイルエクスプローラーでは、ファイル検索のパフォーマンスと適合率を向上させる改善を導入します。まずは、このPCの検索における速度を大幅に向上します」

Marcus Ash氏のXへの投稿

Windows Searchでは約1秒、エクスプローラーは8分超

これは、最近導入されたWindows Searchの改善をエクスプローラーに導入する取り組みと推測されている。Windows Latestの記者はこの推測に基づき、新しいWindows Searchとエクスプローラーの比較実験を行っている。

実験手順は次のとおり。

検索対象の画像ファイルを開いて閉じる。これは「最近使用したファイル」の条件を満たすために実施する

タスクバーの検索ボックス(Windows Search)で画像ファイル名を入力して、画像ファイルが表示されるまでの時間を計測する

エクスプローラーのPCを選択し、検索ボックスで画像ファイル名を入力して、画像ファイルが表示されるまでの時間を計測する

実験の結果は歴然だ。Windows Searchは約1秒で検索したが、一方でエクスプローラーは8分以上かかったと報告している。この改善を導入するのであれば、Ash氏の言う「速度を大幅に向上」は達成可能と言える。

高速化は次回のInsiderビルドでテスト開始か

Windows Latestによると、高速化された新しいWindows Searchは、7月13日に更新されたWindows 11ビルド26300.8772に導入された。このビルドはWindows Insider ProgramのExperimentalチャネルから配布されており、現在はInsiderユーザー向けにテストが実施されている。

このビルドのエクスプローラーは高速化しておらず、エクスプローラーの改善はテストを開始していない。Ash氏は「次回のファイルエクスプローラー」で高速化するとしており、Experimentalチャネルから提供予定の次回ビルドにおいてテストを開始することが予想される。