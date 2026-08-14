マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」では、8月31日（月）まで10周年感謝祭を開催中。インプレス／C＆R研究所／マイナビ出版が発行する約700タイトルのIT電子書籍が最大90％OFFとなっている。このセールの一環として、『きれいなPythonプログラミング』（マイナビ出版刊）の電子書籍（PDF版）を、通常価格3,608円のところ特別価格500円で購入できる72時間限定キャンペーンが開催中だ。期間は8月16日（日）24時まで。

キャンペーンの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」のキャンペーン特設ページにて確認することができる。

8月16日24時までの限定セール対象書籍

『きれいなPythonプログラミング クリーンなコードを書くための最適な方法』 （マイナビ出版）

Al Sweigart（著）、岡田佑一（訳）

キャンペーン特別価格：500円（通常価格3,608円）

Python関連の主なセール対象タイトル

『Pythonで学ぶ データ構造とアルゴリズム入門』（シーアンドアール研究所）

廣瀬豪（著）

割引価格：1,698円（通常価格3,396円、50%オフ）



『Pythonではじめるクリーンアーキテクチャ SOLID原則／ドメイン駆動設計／テスト駆動開発を実践』（インプレス）

割引価格：1,925円（通常価格3,850円、50%オフ）



編集部メモ

Claude CodeをはじめとするAIコーディングツールの進化により、プログラムを書く方法は大きく変わりつつある。自然言語で指示すれば、短時間で関数やアプリケーションのコードを生成できるため、実装のスピードは確実に向上している。しかし、AIが書いたコードをそのまま使えばよいわけではない。生成されたコードが本当に要件を満たしているか、将来の変更に耐えられるか、チームで安全に保守できるかを判断するには、エンジニア自身の知識とレビューする力が必要である。

マイナビ出版の『きれいなPythonプログラミング』は、AI時代に求められる「コードを評価し、改善する力」を身につけるための一冊である。変数や関数の命名、コードの整形、読みやすい構造の作り方といった基本から、オブジェクト指向プログラミング、アルゴリズム、パフォーマンス測定、Big O記法まで、実務に直結するテーマを幅広く扱っている。

AIは、動作するコードを生成することは得意である。一方で、プロジェクト固有の設計思想やチームの規約、将来的な保守性まで常に正しく判断できるとは限らない。読みづらい変数名、重複した処理、過剰に複雑なクラス、不要な計算量などを見抜けなければ、AIによる高速化が新たな技術的負債を生む可能性もある。本書で学ぶクリーンコードの考え方は、AIが生成した成果物をレビューし、必要に応じて修正を指示する際の明確な基準となる。

さらに本書では、コマンドライン、コードフォーマッター、型チェッカー、リンター、バージョン管理など、品質の高い開発を支えるツールも解説している。これらを活用すれば、個人の経験や感覚だけに頼らず、コードの品質を継続的に保ちやすくなる。AIに実装を任せる場合でも、ツールによる検証と人間による設計判断を組み合わせることが重要である。

後半では、ハノイの塔や四目並べといったゲームを実際に制作する。具体的なコードを読み書きしながら、設計やアルゴリズム、ツールの使い方を実践的に確認できる構成だ。AIにコードを書かせるだけでなく、その意図を理解し、改善点を説明できるエンジニアを目指す人に適した内容である。

AIによって実装の敷居が下がるほど、コードの良し悪しを判断する力の価値は高まる。『きれいなPythonプログラミング』は、Pythonの基礎を固めたい人だけでなく、AIコーディングを開発に取り入れたいエンジニアにも役立つ一冊である。8月14日（金）から8月16日（日）までの週末限定で500円となるこの機会に、AIと協働するための確かな土台を身につけてほしい。

「Tech Book Zone Manatee」とは？

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、株式会社マイナビ出版が運営するITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。2016年8月のオープン以来、2026年で10周年を迎える。同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。