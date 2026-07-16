Windows Latestは7月15日(現地時間)、「Dell PCs are shutting down after Windows 11's July update, Microsoft admits and blocks it」において、Windows 11バージョン25H2および24H2向けの7月のセキュリティ更新プログラム「KB5101650」の配布が一部のPCを対象に停止したと報じた。

停止対象はDell製PCの一部とされるが、一覧は公開されていない。これらPCに更新プログラムをインストールすると、予期しないシャットダウン、パフォーマンスの低下、発熱の増加、バッテリー消費の増加などを引き起こす可能性があるという。

Windows 11の7月更新プログラムにより、一部のDell製PCでシャットダウンなどの不具合が発生する可能性がある（イメージ）

原因はUSBパフォーマンスの改善

Microsoftの公式発表によると、不具合は6月23日にリリースされたプレビュー更新プログラム「KB5095093」の段階で発生していたという。7月14日までに不具合を把握していたかは定かでないが、変更をそのまま7月の更新プログラムにも導入したため、広範囲のDell製PCに影響することになった。

根本原因はUSBパフォーマンスの向上を目的として導入された「Windows USB-C接続マネージャーインタフェース」の追加とされる。この変更はIntelドライバーを用している一部のDell製PCで互換性の問題を引き起こし、システムの正常な動作を妨げるという。

影響を受けるPCの見分け方

不具合の影響を受けるPCでは、「Intel Innovation Platform Framework Processor Participant」ドライバーに黄色の警告アイコンが表示される可能性がある。筆者環境のDell製PCでは警告アイコンを確認できず、幸いにも影響を回避したとみられる。

影響を受けるPCではドライバーに警告アイコンが表示される可能性がある

Microsoftはパートナー企業と協力して、問題の解決に向けた取り組みを推進すると発表。今後数日以内に解決策をリリースする予定としている。