Appleは2026年第3四半期の決算説明会において、MacBook Neoが教育市場で存在感を高めていることを明らかにした。米国では、Windows搭載PCやChromebookからMacBook Neoへ移行する大規模な導入事例が相次いでいる。9to5Macは8月1日、この動向を取り上げ、MacBook Neoが教育市場で支持を広げている背景を分析した。

9to5Macは、「Apple @ Work: Apple says MacBook Neo is pulling schools away from Windows and Chromebooks - 9to5Mac」において、Appleが2026年第3四半期決算説明会でMacBook Neoの教育市場向け販売実績を公表し、MacBook Neoへ移行する事例が増えていると報じた。

教育市場でWindows搭載PCやChromebookからの乗り換えが進むMacBook Neo（出典：Apple）

WindowsやChromebookからMacBook Neoへの移行進む

Appleは今回の決算説明会で、大規模な学区への導入事例として以下を紹介した。

フロリダ州では、18校の高校の合計約2万5千人の生徒が、Windows搭載機からMacBook Neoへ移行した

ワシントン州では約8千人の生徒がChromebookからMacBook Neoへ移行した

オクラホマ州は6千台超のMacBook Neoを購入し、生徒向け端末をApple製品で統一した

さらにAppleは、米国の教育機関によるMacBook Neoの大口購入の約半数が、Windows搭載PCやChromebookからの乗り換えだったことを明らかにした。

9to5Macは、「Apple @ Work: Apple says MacBook Neo is pulling schools away from Windows and Chromebooks - 9to5Mac」において、こうした他社製品からMacBook Neoへの移行が進む背景として、Apple製デバイスの性能や製品寿命に注目していると伝えた。

9to5Macによると、M1搭載のMacBook Airは発売から数年を経ても教育用途で十分な性能を維持しており、WebブラウズやGoogleドキュメント、オンライン試験システムなどでは現在も実用的だという。同メディアでは修理時の代替機を含めて40台超を運用しており、同機は低性能で短期間しか使えないという従来の低価格ノートPCのイメージを変えた存在だと評価している。。

MacBook Neoは、その流れを受け継ぐ製品と位置付けられる。高性能モデルではないものの、教育用途で求められる性能を備え、長期間の利用を想定しやすいことは、教育機関が大量導入する上で重要な要素となる。

価格については発売当初より上昇しており、厳しい見方もある。しかしながら、価格高騰はAppleだけでなくPC業界全体におよび、同価格帯の他社製品との競争力は維持している。

教育現場を超えて普及する可能性

9to5Macは、MacBook Neoの用途は教育市場だけにとどまらないとの見方も示した。日常業務に必要な性能、管理のしやすさ、大量導入しやすい価格を備えており、多くの利用者はMacBook ProやMacBook Airほどの性能は必要ないと指摘する。

今後、MacBook Neoの性能が初期世代のAppleシリコン搭載Macに迫れば、さらに幅広い利用者の需要を満たす可能性がある。9to5Macは、エントリークラスの価格を維持しながら、今後の世代で性能が強化されることに期待を示している。

教育市場で始まったWindows搭載PCやChromebookからMacBook Neoへの移行が、今後どこまで広がるのか注目される。