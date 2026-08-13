Windows Latestは、「Windows 11 is a memory hog, even Microsoft's Weather uses 1.2GB of RAM, 5x more than macOS Weather」において、Windows 11の天気アプリのメモリ使用量について検証結果を報じた。

同メディアのテストでは、アプリのメモリ使用量が1.2GB以上に達し、比較対象としたmacOSの天気アプリの約5倍になったという。

Windows 11の天気アプリ「MSN 天気」の仕組み

Windows Latestによると、Windows 11の天気アプリとして提供されているのは「MSN 天気」だ。Microsoft Storeを調査すると配布されているアプリのバージョンおよびインストール状態の一致を確認でき、なにより外観が完全に一致していることから同一アプリとの評価に間違いはないとみられる。

アプリ名の「MSN」はMicrosoftが運営するポータルサイト「The Microsoft Network」の略称だ。ニュース、天気、エンターテインメント情報などを無償提供するWebサイトで、1995年より提供が続けられている。

つまり、「MSN 天気」はポータルサイトの天気情報のアプリ版と言える。両者を見比べてみると、天気予報の部分に関しては同一構成、同一データを表示していることがわかる。

Windows 11の天気アプリには広告も表示

ポータルサイトでは広告が表示される一方、アプリ版では通常、広告は目立たない。ただしWindows Latestによると、「天気の詳細情報」セクションでアイテムを3列以上表示すると広告が現れるという。

同メディアは、天気予報では外部から取得したデータを利用しており、その提供にはコストがかかるとして、広告表示については一定の理解を示している。データの入手先はアプリの設定にある「提供元」から確認でき、日本向けの気象データは気象庁および「Weather Service, Ltd」（原文ママ）、地図データはForecaとされる。

MSNの天気データ提供元

メモリ使用量1.2GB、複数のChromium系プロセスが動作

広告表示を受け入れた記者だったが、メモリ使用量には苦言を呈した。天気アプリをタスクマネージャーで分析すると、内部では9つのサブプロセスが動作し、そのすべてがChromium系のプロセス名だったという。

Windows Latestは、こうしたプロセス構成から、天気アプリがWebView2を利用したWebアプリとして実装されていると指摘している。同メディアの検証ではメモリ使用量が1.2GB以上に達したのに対し、macOSの天気アプリは約250MBで、両者には大きな差がみられた。

MicrosoftではWindowsアプリのネイティブ化に向けた取り組みが進められている。ただし、Windows Latestによると、最近アップデートされた標準アプリに天気アプリは含まれておらず、MSNブランドの天気アプリが今後ネイティブ化されるかは不明だという。