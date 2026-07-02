Windows Centralは、「Windows 11's huge July 14 update is loaded with new features - these are the 13 that matter most｜Windows Central」において、Windows 11バージョン25H2および24H2向けの7月のセキュリティ更新プログラムに導入が予定されている注目の新機能を紹介した。

このセキュリティ更新プログラムには、13件の重要な新機能および機能の改善が含まれるという。

7月更新で追加される13の新機能

Windows 11向け7月のセキュリティ更新プログラムには多数の新機能および機能の改善が導入予定となっている。これら新機能の中で、Windows Centralが注目した機能は次のとおり。

ポイントインタイムリストアの導入

システム全体を数時間または数日前の状態に回復する「ポイントインタイムリストア」が導入される。Windows Updateの不具合、破損したドライバー、設定ミス、マルウェアの侵害など、予期しない問題に遭遇した際にシステムを回復できるようになる。

Windows Centralによると、同機能は「ボリュームシャドウコピーサービス(VSS: Volume Shadow Copy Service)」によって実現されるという。管理コンソールからボリュームシャドウコピーサービスを無効に設定している場合、同機能も無効化される可能性がある。

設定は設定アプリの「システム」→「回復」→「ポイントインタイムリストア」の「表示または編集」ボタンから調整可能。Windows 11 HomeおよびProエディションでは、デフォルトで有効化される見込み。

ポイントインタイムリストアの設定画面

最大ストレージ使用量は、デフォルトでCドライブの2.0%に設定される。筆者環境で動作を検証したところ、復元ポイント2つで合計約6.9GBのストレージ容量を消費した。環境にもよるが、デフォルトのままで2回または3回分の復元ポイントを作成可能と推測される。

スクリーンティントの導入

PCの長時間使用に伴う頭痛および眼精疲労の軽減を目的とするアクセシビリティ機能「スクリーンティント」が導入される。実際の効果は定かでないが、画面の色合いと明るさを調整することで、体への負担を軽減する可能性があるという。

設定アプリの「アクセシビリティ」→「スクリーンティント」から調整可能とされ、有効にすると6種類のプリセットカラーまたはカスタムカラーで画面全体をオーバーレイ表示できる。

Windows Updateが無期限の一時停止に対応

Windows Updateの一時停止機能が、事実上の無期限停止に対応する。指定可能な停止期間は最大35日だが、期限内の更新を繰り返すことで無期限の停止が可能になる。

この仕様変更に伴い、日付選択がカレンダーコントロールに変更される。一時停止期限を過ぎた場合の動作は従来通り変更はなく、自動的に更新プログラムのダウンロードおよびインストールが実行される。

ウィジェットの刷新

タスクバーのウィジェット(ショートカットキー「Win+W」)が刷新される。タスクバー左端のウィジェットボタンをマウスホバーしてもウィジェットが開かなくなり、通知やバッジの動作が控えめになる。これまではウィジェットの過剰な演出にストレスを感じることも多かったが、今後はこれら煩わしい動作が最小限に抑えられる。

Windows Centralによると、この改善に伴いウィジェット全体の信頼性、応答性、視覚的品質も向上するという。

拡大鏡の改善

アクセシビリティ機能の「拡大鏡」が拡大率の直接入力をサポートする。これまでは既定の拡大率以外選択できなかったが、今後は好みの数値を入力することができる。さらに拡大鏡バーから直接拡大率を変更することも可能になる。

Bluetoothやエクスプローラーなども改善

Windows Centralが注目したその他の新機能および機能の改善は次のとおり。

新しいプリンタをインストールする際にデフォルトでインターネット印刷プロトコル(IPP: Internet Printing Protocol)が選択される。この動作を元に戻したい場合は、設定アプリの「Bluetoothとデバイス」→「プリンターとスキャナー」→「Default install printers using Windows Ready Print(プリンタのデフォルトインストールでWindows Ready Printを使用する)」をオフにする

位置情報サービスを無効にした場合に、機能を停止するオプション設定もグレー表示に切り替わるようになる。従来は設定が有効なままであり、混乱の原因となっていた

エクスプローラーの起動速度が高速化される。さらに企業または学校のアカウントでログインしている場合に、エクスプローラーのホーム画面上に表示されているファイルのマウスホバーに対応して、「ファイルの場所を開く」、「Copilotに質問する」などのオプションが表示されるようになる。エクスプローラーのアドレスバーには新機能として、二重バックスラッシュおよび引用符を含むパスのサポートが追加される

Bluetoothの信頼性、互換性、安定性を改善。ミュート状態の同期不良の修正、AirPodsなど一部デバイスの接続速度や互換性が向上する

スマートフォン連携(Phone Link)を介した通話機能を改善。予期しない通話開始前の音声の切り替えや、応答不可モード時の着信音の再生が修正される

Copilot+ PCにおいて、音声入力および音声アクセス機能がリアルタイムのテキスト修正に対応する。さらに環境雑音への対応能力も向上する

機密仮想マシン(CVM: Confidential Virtual Machine)のネットワークスループット向上を目的に、SR-IOVハードウェアアクセラレーションをデフォルト使用する。さらにWi-Fiの電力設定に関するバグチェック(ブルースクリーンエラー)の削減、IPv6 VPNを含むセルラー(WWAN)接続の改善も導入する

タッチパッドの右クリック領域のサイズ調整をサポートする。設定は「デフォルト」、「小」、「中」、「大」から選択可能。サードパーティーベンダーが独自のカスタマイズアプリを提供している場合は、その設定を反映したカスタムオプションが表示される

7月15日公開予定（日本時間）

7月のセキュリティ更新プログラムは7月14日(日本時間は15日)のリリースが予定されている。セキュリティ脆弱性の修正に加え、これら多数の新機能および機能の改善も導入される見込みだ。