Neowinは、「Microsoft explains the different types of Windows updates you get - Neowin」において、Microsoftが提供する各種更新プログラムの違いを解説した。

MicrosoftはWindows Updateを通じて、複数の更新プログラムを提供している。今回はこれら更新プログラムの中で重要な「セキュリティ更新プログラム」、「プレビュー更新プログラム」、「定例外(OOB: Out-of-band)更新プログラム」について特徴を分かりやすく伝えている。

Windows Updateでは、セキュリティ更新プログラムやプレビュー更新プログラムなど複数の種類の更新プログラムが提供されている

Windows Updateで提供される3種類の更新プログラム

Microsoftが配布する更新プログラムの概要は次のとおり。

セキュリティ更新プログラム

セキュリティ更新プログラムは毎月第2火曜日(米国時間、日本では水曜日)にリリースされる最重要の更新プログラムだ。「月例の更新プログラム」、「Bリリース」、「品質更新プログラム」、「月次累積更新」、「最新の累積更新(LCU: Latest Cumulative Update)」などの名称でも呼ばれる。

その名が示すとおり、セキュリティ脆弱性の修正を含むアップデートで、毎回速やかなインストールが推奨されている。通常はWindows Updateを介してインストールを行うが、他にも「Microsoft Update カタログ」からパッケージをダウンロードしてインストールする方法がある。

企業のIT管理者はAutopatch、Intune、Windows Server Update Services(WSUS)などのツールを使用して、インストールを管理することができる。また、企業はホットパッチ形式での適用も可能だ。

プレビュー更新プログラム

プレビュー更新プログラムは月末ごろにリリースされるオプションの更新プログラムだ。「非セキュリティ更新プログラム」、「オプションの更新プログラム」、「Cリリース」、「Dリリース」などの名称でも呼ばれる。

内容は新機能や機能の改善(修正)が中心で、ユーザー環境での動作テストを目的として配布される。これら変更は問題がなければ次回(翌月)のセキュリティ更新プログラムにも導入され、すべてのユーザーに向けてリリースされる。

インストールはWindows Updateを介して行うが、テスト目的ということもあり、すべてのユーザーに向けた配布は実施されない。対象となったユーザーには「ダウンロードとインストール」ボタンが表示される。

なお、「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」を有効にすると対象になる可能性が高まり、有効にしない場合においても「詳細オプション」→「オプションの更新プログラム」からインストールできる場合が多い。

定例外(OOB)更新プログラム

定例外(OOB)更新プログラムは不定期にリリースされる更新プログラムだ。緊急の修正やセキュリティリスクの高い問題に対処するために配布される。

重要度や影響範囲によって推奨度は変わり、オプションとして提供されることもある。インストール形式は適宜選択され、Windows Updateの他にカタログ限定で配布されるケースもある。また、企業のIT管理者は管理ツールを使用して展開を調整可能とされる。

更新プログラムは累積更新と段階的ロールアウトで提供

これら更新プログラムは基本的に「累積的更新プログラム」として配布される。これは「過去の修正をすべて含む更新プログラム」で、最新の更新プログラムをインストールすれば、過去の更新プログラムをすべてインストールした状態になる。

なお、更新プログラムに含まれる変更の多くが、制御された機能ロールアウト(CFR: Controlled Feature Rollout)として配布される点には注意が必要。いわゆる「段階的な展開」と呼ばれる配布形式で、更新プログラムをインストールした一部の環境にのみ変更を適用する。

これは不具合があった場合に世界中から膨大な苦情が寄せられることを防止し、少数のユーザーフィードバックを得て品質を向上させる目的がある。CFRはユーザーによる切り替えはできず、新機能の公開から実際に使用できるまで数か月待たされることも珍しくない。

今回は主要な3つの更新プログラムを解説した。この他にもビルドバージョンが切り替わる毎年のアップグレード(別名: 機能更新プログラム、大型アップデート)などもある。

今回は主要な3つの更新プログラムを解説した。この他にもビルドバージョンが切り替わる毎年のアップグレード(別名: 機能更新プログラム、大型アップデート)などもある。更新プログラムのより詳しい情報は、公式ドキュメント「Update release cycle for Windows clients | Microsoft Learn」から閲覧できる。