北海道電力は7月8日、プロバスケットボールチーム「レバンガ北海道」を運営するレバンガ北海道と、2026-27シーズンのオフィシャルブロンズパートナー契約を締結したことを発表した。

北海道電力とレバンガ北海道のロゴ

契約の概要

今回の契約は、レバンガ北海道が掲げる「関わるすべての人の日常に、彩りと一歩踏み出す勇気を届ける」という理念に北海道電力が共感したことを受けて締結したもの。

北海道電力は、オフィシャルブロンズパートナーとしてチームのビジョン達成に向けた活動を支援し、ともに北海道の持続的な発展に貢献していくとしている。