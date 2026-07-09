BetaNewsは7月6日(現地時間)、「Microsoft is working on a Cloud Rebuild restore feature for Windows 11 - BetaNews」において、MicrosoftがWindows 11向けの新しいシステム復元機能をテストしていると報じた。

新しい復元機能は「Cloud Rebuild」と呼ばれ、Xユーザーの@XenoPanther氏によって発見されたという。

クラウドから最新のWindows 11を再インストール

Microsoftは7月のセキュリティ更新プログラムにおいて、新しい復元機能「ポイントインタイムリストア」の正式リリースを予定している。これはシステム全体を数時間または数日前の状態に回復する機能で、Windows回復環境(WinRE: Windows Recovery Environment)から復元を試みることができる。

今回新たに発見された復元機能「Cloud Rebuild」もWindows回復環境の機能とされる。@XenoPanther氏の投稿によると、Windows Insider ProgramのExperimentalチャネルからリリースされたWindows 11バージョン25H2に導入済みとのこと。

BetaNewsは「既存のCloud download resetオプションに似ている」と述べ、関連する機能との見方を示している。クラウドからWindows 11の最新バージョンを取得して復旧する仕組みとみられる。

起動できないPCを自動で復旧する仕組みか

Cloud Rebuildを調査した@XenoPanther氏は、機能に関連付けられた内部リンクがクイックマシンリカバリーのサポートページを参照していたことを発見している。このことから、同氏はCloud Rebuildは単なる手動の復元機能ではなく、自動リカバリーフローの一部になる可能性があると主張している。

つまり、Windows 11の自動復旧プロセスは最初にクイックマシンリカバリーを試行し、失敗した場合にCloud Rebuildによる復旧を試みる可能性がある。

BetaNewsは「回復プロセスの自動化は歓迎する」と述べ、Cloud Rebuildの導入に前向きな意見を伝えている。公式発表がないため詳細は不明だが、ユーザーデータを保持したまま復旧できる仕組みであれば、Windowsの復旧性向上につながる可能性がある。