BetaNewsはこのほど、「Most US voters want AI regulated, and many think the risks outweigh the rewards - BetaNews」において、米国の有権者の多くがAI規制を強く支持し、雇用喪失を懸念している実態を報じた。

これはデータ分析およびマーケティングリサーチ企業「Verasight」が実施した4月20日公開の調査レポートにより明らかになったもの。

なぜ米国の有権者はAIリスクを強く懸念しているのか

過半数が「AIは利益よりリスクが大きい」と回答し、特に雇用への影響が最大の懸念となっている。

回答者の過半数(52%)が利益よりもリスクが上回ると回答し、AIに対する慎重な姿勢が強まっていることが示された。特に、雇用に及ぼす影響に関しては幅広い回答者が危機感を抱いており、回答者の多く(78%)が失業率の増加を予測した。この予測については政治的立場、年齢、学歴といった属性で大きな差はなく、雇用面での不安は共通の問題であることが示されている。

AI規制はどこまで求められているのか

ほぼすべての有権者が何らかの規制を支持し、強い管理を求める声も過半数に達した。

AI規制に関しては、回答者の大多数が何らかのルール整備を求める姿勢を示した。特に、技術の進展に応じた厳格な管理を支持する意見は半数を超えており、単なるガイドラインではなく、より踏み込んだ規制の必要性が広く認識されていることが分かる。

この結果は、AIに対する懸念が一部の層にとどまらず、社会全体に広がっていることを示すものだ。利便性への期待がある一方で、それを上回るリスク認識が規制支持の背景にあるとみられる。

AI規制支持は党派を超えているのか

AI規制への支持は政治的立場に関係なく広がっており、特定の党派に偏らない傾向が確認された。

AI規制への支持は、民主党・共和党といった主要な政治的立場の違いを超えて広がっている。調査では、いずれの支持層においても管理強化を求める傾向が見られ、特定のイデオロギーに依存しない“横断的な関心事”となっていることが明らかになった。

米国では多くの政策課題が党派対立の影響を受けやすいが、AIに関しては例外的に共通認識が形成されつつある。この点は、今後の制度設計が比較的スムーズに進む可能性を示唆する材料として注目される。

AIは生活を良くするのか、それとも悪化させるのか

AIによる生活への影響は評価が二分され、社会全体の認識は一致していない。

AIが日常生活に与える影響については意見が割れた。生活が向上すると考える回答者と悪化すると考える回答者がほぼ同数となり、個人の受け止め方には大きな差が見られた。利便性の向上を期待する声がある一方で、生活の質が損なわれるとの懸念も根強く、社会全体の認識には隔たりがある状況となっている。

AIの安全は誰が担うべきか

企業・政府・独立機関のいずれが担うべきかについては意見が分かれ、責任の所在は定まっていない。

AIの安全確保を担う体制についても意見が分かれた。企業が担うべきとする層が最も多かったものの、行政機関が主導すべきとする意見や、独立した組織に任せるべきとする意見も一定の割合を占めた。技術の進歩に伴う責任の所在が明確になっていないことが、こうした分散した回答につながったとみられる。

この調査結果はAI政策に何をもたらすのか

有権者の広範な懸念と規制支持は、今後のAI政策の方向性に直接影響を与える可能性がある。

今回の調査結果は、AIの普及が進む中で、社会が抱える不安と期待が複雑に交錯している現状を示している。AI技術がもたらす利便性と、雇用や生活に与える影響を懸念する意見が同時に存在しており、制度や責任の所在を巡る議論は今後さらに重要性を増すことになると予想される。