OpenAIは6月29日（米国時間）、開発者向けの公式Xアカウント「OpenAI Developers」（@OpenAIDevs）にティザー動画を投稿し、AIコーディングツール「Codex」に関連する新たなハードウェアを予告した。

動画では、複数の発光するボタンを備えた四角形のデバイスのシルエットに続き、「OpenAI｜Work Louder」のロゴが映し出される。「お気に入りのCodexショートカットがアップグレードされる」「7月15日」とのメッセージも添えられており、入力デバイスメーカーWork Louderとの協業によるCodex関連製品を同日に発表することを示唆している。

Work Louderは、キーやダイヤル、ジョイスティックなどにショートカットや操作を割り当てられる入力デバイスを手がける企業である。動画に映ったシルエットは、同社の「Creator Micro 2」に似ている。

Work Louder「Creator Micro 2」

Creator Micro 2は、13個のメカニカルスイッチ、タッチセンサー、ダイヤル、ジョイスティックなどを備える小型入力デバイスである。アプリごとにプリセットを切り替え、キーやダイヤル、ジョイスティックにショートカットやカスタム操作を割り当てられる。Mac、Windows、iOS、Androidに対応し、オンボードメモリや専用のキーマップツールを備える。

OpenAIは、元Appleデザイナーのジョニー・アイブ氏が関わるAIハードウェアの開発でも注目を集めているが、今回の製品はこれとは異なり、Codexのショートカット操作に焦点を当てたものとみられる。

Codexは、コード生成やバグ修正、コードベースの理解、変更提案などを支援するOpenAIの開発者向けツールである。近年のAIコーディング支援では、テキストで指示を出すだけでなく、複数のタスクを並行して管理したり、IDEやターミナル、クラウド環境と連携したりする使い方が広がっている。物理的なショートカットデバイスを組み合わせることで、Codexの呼び出しや定型操作、タスク切り替え、レビューといった作業を手元で実行しやすくする狙いがあると考えられる。

これに先立つ6月23日、OpenAIは開発者会議「OpenAI DevDay 2026」の開催概要を発表した。DevDay 2026は9月29日に米サンフランシスコのFort Masonで開催される。参加申し込みはすでに受け付けており、締め切りは7月10日。申し込みは選考制で、結果は7月下旬までに通知される。参加登録費は650ドルである。開幕基調講演は無料でライブ配信され、その他のセッションも後日、録画が公開される予定だ。

Your favorite Codex shortcuts are getting an upgrade.



July 15th. pic.twitter.com/xZ1ydZyt94 — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) June 29, 2026