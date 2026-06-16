このITインフラニュースのまとめ

ソフトバンクグループ、OpenAIの技術を活用した新たな企業向けサイバーセキュリティー対策ソリューション「Patching as a Service」の提供開始を発表



OpenAIの技術とソフトバンクの運用ノウハウを組み合わせ、脆弱性診断から修復方針の策定や実装の提案まで支援



ソフトバンクが、日本国内の重要インフラを支える一部の企業に対し、脆弱性診断の申し込み受付を順次案内



ソフトバンクグループは6月16日、OpenAIの技術を活用した新たな企業向けサイバーセキュリティー対策ソリューション「Patching as a Service」の提供開始を発表した。

OpenAIの技術とソフトバンクの運用ノウハウを組み合わせ、脆弱性診断から修復方針の策定や実装の提案まで支援するというもので、SB OAI Japanが日本国内で順次提供。まずはソフトバンクが、日本国内の重要インフラを支える一部の企業に対し、脆弱性診断の申し込み受付について順次案内する。

Patching as a Service(パッチング・アズ・ア・サービス)提供開始の背景にあるのは、昨今の悪意ある攻撃者による「AI(人工知能)を悪用したサイバー攻撃の自動化および大規模化」だ。

重要インフラを支えるシステムに対する脅威はこれまで以上に深刻化しており、攻撃手法の巧妙化や自動化も進展。もし脆弱性が悪用されて攻撃が行われると、システム停止や情報漏えい、サービス提供の中断といった、事業継続や社会に大きな影響を及ぼすリスクがある。

AIモデルは幅広いサイバーセキュリティー業務を支援できる一方で、サイバーセキュリティーに特化した専門家チームは、脆弱性診断や優先順位付け、修復方針の策定において引き続き重要な役割を果たす。AIモデルの性能が急速に進化し続ける昨今の市場環境において、潜在する脆弱性を継続的に特定し、適切な対応を迅速に検討する難易度が、これまで以上に高まっている。

ソフトバンクグループが今回発表したPatching as a Serviceでは、企業のサイバーセキュリティーの脆弱性評価と修復方針の策定を支援するために設計された、OpenAIの高度なAI技術を活用する点が大きな特徴。

既にソフトバンクは自社システムを対象に、OpenAIのサイバーセキュリティー技術を活用した大規模な脆弱性診断を行い、「OpenAIのサイバーセキュリティー技術が脆弱性の特定に有効であることを確認した」としている。また、ソフトバンクのサイバーセキュリティー部門がこの取り組みを通して得た知見を、Patching as a Serviceの展開に生かすことにしている。

ソフトバンクグループ 孫正義会長兼社長のコメント

今後、最先端AI活用のサイバーアタックが氾濫する。我々は最先端AIで守り抜きたい。

ソフトバンク 宮川潤一社長 兼 CEOのコメント

OpenAIのサイバーセキュリティー技術の活用で得た実践的な知見を武器に、日本の重要インフラを狙う高度化するサイバー脅威に立ち向かいます。

OpenAI サム・アルトマン(Sam Altman)CEOのコメント

AIはサイバーセキュリティーに変革をもたらしており、私たちは、防御側の取り組みを加速させる持続的なプログラムの構築に注力しています。ソフトバンクとの協業を通して、OpenAIのサイバーモデルがもたらす革新的な価値を、日本のより多くの企業に提供し、私たちが日々頼りにしているシステムの強化に貢献できることをうれしく思います。