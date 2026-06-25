SBペイメントサービスはイスラエル・Riskified(リスキファイド)と提携し、EC事業者向けAI不正検知ソリューション「Riskified」の導入・活用支援を開始したと6月25日に発表。加盟店における不正利用被害の抑止やオーソリ承認率、決済完了率の向上を通じて、EC事業の成長を支援する。

SBペイメントサービスとRiskifiedが提携

Riskifiedはeコマース向け不正検知・リスクインテリジェンスを手がける企業で、AIを活用したEC向け不正利用防止・リスク管理ソリューションとして、同名のRiskifiedを提供している(同ソリューションの利用には、同社との契約が必要)。

世界中で収集・分析される独自データと自社開発のAI技術を活用し、アカウント作成時やログイン時、属性変更時の不正検知に加え、決済時にAIがリアルタイムで不正判定を行う「チェックアウト・インテリジェンス」、チャージバック発生時の反証対応、ポリシー濫用検知まで、包括的な不正利用対策を提供している。

現在、国内ではクレジットカード不正利用の増加を受け、ECサイトに「EMV 3-Dセキュア」の導入が必須となっている。加盟店は、不正リスクと機会損失のバランスを見極めながら、認証の運用方法を選択する必要があるとされる。

今回の両社の提携により、SBペイメントサービスは決済代行会社としての知見とオンライン決済サービスの基盤を生かし、加盟店に対してRiskifiedの導入・活用を支援。両社は、不正注文と正当な顧客の見極めや、EMV 3-Dセキュアの運用支援、オーソリ承認率の向上などを通じ、加盟店の安全性と収益性の両立を支援するとしている。