ウイングアークNEXとSBペイメントサービス(SBPS)は、ウイングアークNEXが提供する公共施設予約システム「ラクリザ」とSBPSのオンライン決済サービスの連携を3月2日に開始。自治体や公共施設の管理事業者における、キャッシュレス化の推進と業務効率化を支援する。

今回の連携で、自治体・公共施設管理事業者はラクリザを利用することにより、SBPSの決済プラットフォーム経由でクレジットカードやPayPay、コンビニ決済といった、利用者になじみのあるキャッシュレス決済手段を幅広く導入できるようになった。

ラクリザにおいて現時点利用できる決済手段は以下の通りで、順次拡充予定。

クレジットカード決済：Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club

ウォレット決済：PayPay(オンライン決済)、楽天ペイ(オンライン決済)、au PAY(ネット支払い)、d払い(ウォレット)

コンビニ決済：セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマート

施設利用料金の請求にキャッシュレス決済を導入することで、現金の紛失・盗難といったリスクを回避できるほか、現金管理に伴う業務負荷を軽減。施設利用者にとっても、施設の予約と同時にオンラインで支払いが完了するため、現地での支払いが不要となり利便性が向上するという。

近年、DXの進展や労働人口の減少を背景に、自治体・公共施設管理事業者では非対面・非接触によるキャッシュレス決済へのニーズが急速に高まっている。一方で、決済手段の多様化やシステム連携の複雑さが導入の障壁となるケースも少なくないという。

こうした課題に対し、自治体DXにおける住民接点サービスに強みを持つウイングアークNEXと、豊富な決済手段とセキュリティサービスを提供するSBPSが、それぞれの強みを生かし、サービス連携を開始した。

両社は今後、公共施設窓口でのキャッシュレス決済導入などサービス連携のさらなる強化を進めるとともに、業務DXの推進を通じて自治体・公共施設管理事業者の生産性向上と持続的な成長を支援していく。