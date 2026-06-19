マウスコンピューターは6月18日、スタンダード向けパソコンブランド“mouse”（呼称：マウス）のグラフィックス搭載ノートパソコン「mouse K」シリーズより、17.3型の大画面液晶を搭載し、動画視聴やスマートフォン動画の編集、ライトなゲームプレイに対応する「mouse K7」を販売開始した。

CPUはンテル Core i7-13620H プロセッサー、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU、メモリは16GB(8GB×2 / デュアルチャネル)、256GB(NVMe)のM.2 SSDを搭載している。販売価格は23万9,800円(税込)。

17.3型の大画面液晶を搭載

17.3型の大画面を搭載する同製品では、動画配信サービスや映画を迫力ある映像で楽しめるほか、HDMI経由でテレビへ接続して、映像コンテンツを視聴することも可能。

また、音楽用・映画用・ゲーム用など、用途ごとに最適な音のバランスを簡単に設定することができるSound Blaster Studioを搭載している。

NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPUを搭載

グラフィックスとして、ゲームから動画編集まで対応する高速処理に優れたNVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPUを搭載している。

サンドボックスゲームや2Dゲームなどの比較的負荷の軽いタイトルにも対応している。

15色から選べるLEDバックライト内蔵のキーボードを搭載

キーボードは明るさ調整や、15色のカラーカスタマイズに対応したLEDバックライトを内蔵している。これにより、暗い場所でも手元を明るく照らし、快適で正確なタイピングをサポートする。

15色から選べるLEDバックライト内蔵のキーボードを搭載

キーには視認性の高いユニバーサルデザインフォントを採用し、約19mmのゆとりあるキーピッチを確保。