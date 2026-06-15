NECは6月11日、Anthropic PBCおよびMS＆ADインシュアランスグループホールディングス、住友生命保険、大和証券グループ本社、三井住友トラストグループ、三井住友信託銀行、三井住友フィナンシャルグループ、明治安田生命保険など金融8社と、AIを活用した金融分野の新たな価値創出に向けた検討および共創の取り組みを開始すると発表した。

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取り組みの背景

NECとAnthropicを中心に複数の金融機関が参画し、高い安全性と正確性が求められる金融業界を起点に、信頼性の高いAIの活用と実装を推進する。これにより、社会全体が安心してAIの価値を享受できる「AI共創社会」の実現を目指すとしている。

背景には、AIが急速に進化するなか、社会に不可欠な金融インフラのレジリエンスを高めるには、個社や業界内にとどまらず業界横断で知見を共有し、連携して取り組む必要があるという認識がある。

NECとAnthropicは2026年4月、日本のエンタープライズ領域におけるAI利活用の加速に向けて戦略的協業を開始しており、セキュアな業種別の業務特化型AIソリューションの共同開発や、「BluStellar Scenario」へのClaudeの導入を進めている。

取り組みの概要

今回の取り組みは、この協業の一環。参画各社が開示可能な範囲で有する業種・業務に関する知見を活用し、業界横断の協働体制を築くことで、新たな価値創出を図る。

主な取り組みとして、AI導入による金融サービスの品質向上と付加価値の提供、ユーザー体験の改善を検討する。また、先進的なAI技術を活用し、オフィスワークを中心とした業務プロセスの効率化や業務改革を進め、生産性向上を図る。

さらに、クラウドシフトやITインフラのモダナイゼーションを通じてセキュリティ環境を強化し、サイバー攻撃の脅威や将来の事業変化にも対応できる安全性とレジリエンスの向上を目指す。

各社は今後も、NECとAnthropicを中心とした協働体制のもと、日本におけるAIの活用可能性を拡大し、金融分野におけるイノベーション創出や社会課題の解決に取り組むとしている。