『わたしの「対話人生」』国際社会経済研究所理事長・藤沢久美　副社長という鏡

社長と副社長。一文字違いだが、その立場の違いは想像以上に大きい。

最終的な意思決定を下し、その結果のすべてを引き受ける責任は、他の役職とは比べようがない。副社長がいても、その責任だけは社長しか負うことができない。

これまで多くの副社長にお会いしてきた。社長の意思決定を支えるために身を挺する人。いつか社長になる覚悟を胸に、一歩引いて支える人。次期社長就任への意欲を隠そうとしない人。いずれも間違いではない。また、あえて副社長を置かない社長もいる。

会社の置かれた状況や社長との関係によって、求められる役割は変わるからだ。だから、正しい副社長像などないと思っている。しかし、誰を副社長に選ぶかは、社長にとって極めて重要な意思決定である。

現場との風通しを良くするため、人望の厚い人を置くケース、社長には言いにくいことを率直に伝える役割を担える人を置くケースもある。一方で、社長の考えを忠実に実行することを最優先とする人を置くケースもある。どれが正しいということではない。その時々の経営課題によって、社長が副社長に求めるものは変わる。

しかし、私が最も重要だと思うのは、互いに背中を預けられる信頼関係があるかどうかである。

長い年月を共に戦ってきた二人であれば、その信頼は自然と育まれる。ところが、最近では、さまざまな事情から、過去に同じ修羅場を経験していない者同士が社長と副社長になることも珍しくない。

その場合、信頼は役職だけでは生まれない。日々の対話や率直な意見交換、そして苦しい局面を共に乗り越える経験の中でしか築くことはできない。そうした副社長とスタートダッシュを切らねばならない社長は、就任時に大きなハンディを背負っていると言えるかもしれない。

「社長は孤独だ」とよく言われる。それは事実だと思う。どんな副社長がいても、その孤独が消えることはない。

しかし、副社長自らの責任の重さに加え、それを大幅に上回る社長の責任の重さを理解し、時には異論を唱え、時には最後まで支えてくれる存在がいるかどうかで、社長の意思決定の質は大きく変わる。

私は、副社長を見ると、その社長が見えてくると感じることがある。何を大切にし、何を補いたいのか。どのような組織を目指し、どのような人を信頼するのか。その答えは、副社長という人事に表れている。

副社長とは、単に社長を補佐する役職ではない。誰を副社長に選ぶかは、その社長の経営観を映す鏡なのである。

『わたしの「対話人生」』国際社会経済研究所理事長・藤沢久美 社長が最後に向き合う経営