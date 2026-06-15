Windows Latestは6月11日(現地時間)、「Microsoft just killed the slow Microsoft Store downloads in Windows 11, after years of throttling」において、Microsoft Storeアプリのダウンロード速度が大幅に向上したと伝えた。

この改善は6月9日にリリースされたWindows 11バージョン25H2および24H2向けのセキュリティ更新プログラム「KB5094126」に含まれるという。

Microsoft StoreからCopilotをダウンロードして動作を確認した,AMicrosoft StoreからCopilotをダウンロードして動作を確認した

Microsoft Storeの遅いダウンロード、長年の不満に

Microsoft Storeアプリのダウンロード速度の遅さは、多くのユーザーがストレスに感じていた問題だ。Windows Latestによると、インターネット回線が1Gbpsの環境において、200KB/sまで落ち込むこともあるという。

この問題はサイズの大きいゲームアプリや生産性ツールへの影響が大きく、ダウンロードの不可解な停止を引き起こすこともある。アプリやシステムの再起動を余儀なくされるケースもあり、Microsoft Storeを避ける要因になっていた。

筆者もMicrosoft Storeの速度向上を確認

そこで今回、Microsoftはこの問題の改善に取り組み、ダウンロードパフォーマンスおよび帯域幅を向上させた。この改善によりMicrosoft Storeのダウンロード速度は大幅に改善される。なお、具体的な変更内容は明らかにされておらず、サーバー、ネットワーク、Windows転送サービス、アプリのどの部分に修正を加えたのかは定かでない。

筆者がアプリの更新を試したところ、ダウンロード速度の大幅な向上を体験することができた。これまでは複数アプリのダウンロードが並行して緩やかに進行することが常だったが、更新プログラムのインストール後、多くのアプリのダウンロードが一瞬で完了したことを確認した。

管理対象デバイス向けにエラー表示も改善

KB5094126では、Microsoft Storeアプリのダウンロード失敗問題への対処が追加される。これは失敗自体を修正するものではなく、その原因を正しく通知する仕組みの追加となる。

企業や教育機関の管理対象デバイスは、ポリシーの設定ミスにより意図せずにMicrosoft Storeアプリのダウンロードをブロックすることがある。この問題に遭遇した場合、「このインストールはポリシーによって阻止されています」とのエラーメッセージが表示される。しかしながら、原因となったポリシー名が通知されず、IT管理者はポリシーの特定作業に追われる可能性があった。

そこでMicrosoftはこの問題の軽減策として、エラーの原因となったポリシー名を正しく表示する仕組みを新たに追加する。IT管理者はエラーメッセージから該当するポリシーを速やかに把握できるようになり、短時間で問題を修正できるようになる。

段階的展開、適用されない場合も

これら機能の改善はKB5094126に導入され、すべてのユーザーに向けてリリースが開始された。しかしながら、段階的な展開の対象となっており、インストールしても直ちに適用されるとは限らないため注意が必要だ。